В Нальчике силовики задержали одного из нападавших на сотрудника ГАИ. Второй участник нападения был ликвидирован на месте происшествия. На опубликованных кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов требуют подозреваемого сдаться, после чего проводят задержание.
Инцидент произошел вечером 3 июля. Двое мужчин напали с ножом на инспектора ГАИ. В результате нападения сотрудник полиции получил серьезные ранения и был госпитализирован. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Правоохранительные органы оперативно начали поиски нападавших, один из которых был задержан, а второй ликвидирован на месте.
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