Трамп высоко оценил Путина

Трамп назвал Путина профессионалом, отлично справляющимся с санкциями
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Трамп заявил, что во время последнего телефонного разговора обсуждал с Путиным введение новых санкций США
Трамп заявил, что во время последнего телефонного разговора обсуждал с Путиным введение новых санкций США Фото:

Президент РФ Владимир Путин является настоящим профессионалом, так как его страна отлично справляется под давлением американских санкций. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.  

«Трамп признал, что российские власти справляются с американскими санкциями, а президента России назвал „профессионалом“», — пишет Fox News. По словам Трампа, во время последнего телефонного разговора с российским лидером он поднимал вопрос о возможности введения новых ограничительных мер со стороны США.

Вечером 3 июля состоялся шестой телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт. В частности, Путин подчеркнул, что Россия не откажется от устранения первопричин украинского кризиса. Кроме того, Путин и Трамп обсудили перспективы российско-американского сотрудничества в космической и энергетической сферах.

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Президент РФ Владимир Путин является настоящим профессионалом, так как его страна отлично справляется под давлением американских санкций. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.   «Трамп признал, что российские власти справляются с американскими санкциями, а президента России назвал „профессионалом“», — пишет Fox News. По словам Трампа, во время последнего телефонного разговора с российским лидером он поднимал вопрос о возможности введения новых ограничительных мер со стороны США. Вечером 3 июля состоялся шестой телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт. В частности, Путин подчеркнул, что Россия не откажется от устранения первопричин украинского кризиса. Кроме того, Путин и Трамп обсудили перспективы российско-американского сотрудничества в космической и энергетической сферах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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