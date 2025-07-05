Президент РФ Владимир Путин является настоящим профессионалом, так как его страна отлично справляется под давлением американских санкций. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.
«Трамп признал, что российские власти справляются с американскими санкциями, а президента России назвал „профессионалом“», — пишет Fox News. По словам Трампа, во время последнего телефонного разговора с российским лидером он поднимал вопрос о возможности введения новых ограничительных мер со стороны США.
Вечером 3 июля состоялся шестой телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт. В частности, Путин подчеркнул, что Россия не откажется от устранения первопричин украинского кризиса. Кроме того, Путин и Трамп обсудили перспективы российско-американского сотрудничества в космической и энергетической сферах.
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