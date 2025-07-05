В России раскрыли, какую пенсию можно получить сразу одной суммой

Россияне могут получить пенсионные накопления единовременно, если их сумма не превышает 411 750 рублей. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин
«И если, к примеру, человек обратился за накопительной пенсией в этом году, а объем сформированных накоплений оказался меньше или равен 411 750 рублей, то их ему перечислят единой выплатой», — заявил Балынин. Его слова передает «Российская газета».
По словам эксперта, право на выплату накопительной части пенсии возникает при достижении прежнего пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Если сумма накоплений не превышает установленный порог, средства перечисляют гражданину одной выплатой. Размер выплаты рассчитывается исходя из ожидаемого периода получения пенсии (270 месяцев) и не может быть меньше 10% прожиточного минимума пенсионера (15 250 рублей в 2025 году).
Если накоплений больше, человек может выбрать между срочной выплатой не менее чем на 10 лет или пожизненной накопительной пенсией. Размер ежемесячных выплат зависит от объема накопленных средств и выбранного периода. По данным Балынина, в 2025 году общее число получателей выплат из пенсионных накоплений через негосударственные фонды и Соцфонд может превысить 350 тысяч человек.
Ранее URA.RU писало, что для выхода на пенсию в 2025 году россиянам потребуется не менее 30 пенсионных баллов и 15 лет страхового стажа. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения смогут оформить пенсию при выполнении этих условий. Сведения о будущих выплатах доступны на портале «Госуслуги» и в отделениях Социального фонда России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.