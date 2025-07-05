В Одессе взорвался автомобиль с военнослужащим

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Автомобиль взорвался, когда в него сел военнослужащий (архивное фото)
Автомобиль взорвался, когда в него сел военнослужащий (архивное фото) Фото:

В Одессе произошел взрыв автомобиля с военным внутри. Об этом пишет telegram-канал ТСН.ua.

«В Одессе взорвался автомобиль военного, когда тот садился внутрь», — говорится в сообщении ТСН.ua. Также отмечается, что по предварительной информации, мужчина жив. Ему оказывается медицинская помощь. На месте работает полиция.

Известно, что инцидент случился возле дома 17Д на улице Варненской. Взорвался автомобиль марки Opel. Как сообщают очевидцы в соцсетях, транспортное средство принадлежало военнослужащему, который незадолго до инцидента открыл дверь и сел внутрь машины. По их информации, мужчина выжил. В полиции подтвердили факт взрыва, однако не предоставили сведений о принадлежности пострадавшего к военным.

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В Одессе произошел взрыв автомобиля с военным внутри. Об этом пишет telegram-канал ТСН.ua. «В Одессе взорвался автомобиль военного, когда тот садился внутрь», — говорится в сообщении  ТСН.ua. Также отмечается, что по предварительной информации, мужчина жив. Ему оказывается медицинская помощь. На месте работает полиция. Известно, что инцидент случился возле дома 17Д на улице Варненской. Взорвался автомобиль марки Opel. Как сообщают очевидцы в соцсетях, транспортное средство принадлежало военнослужащему, который незадолго до инцидента открыл дверь и сел внутрь машины. По их информации, мужчина выжил. В полиции подтвердили факт взрыва, однако не предоставили сведений о принадлежности пострадавшего к военным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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