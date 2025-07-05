В Одессе взорвался автомобиль с военнослужащим

В Одессе произошел взрыв автомобиля с военным внутри. Об этом пишет telegram-канал ТСН.ua.
«В Одессе взорвался автомобиль военного, когда тот садился внутрь», — говорится в сообщении ТСН.ua. Также отмечается, что по предварительной информации, мужчина жив. Ему оказывается медицинская помощь. На месте работает полиция.
Известно, что инцидент случился возле дома 17Д на улице Варненской. Взорвался автомобиль марки Opel. Как сообщают очевидцы в соцсетях, транспортное средство принадлежало военнослужащему, который незадолго до инцидента открыл дверь и сел внутрь машины. По их информации, мужчина выжил. В полиции подтвердили факт взрыва, однако не предоставили сведений о принадлежности пострадавшего к военным.
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