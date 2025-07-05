Россиян огорчили новостями о летнем отдыхе за рубежом

В июле стоимость зарубежного отдыха для россиян вырастет на 10–15% по сравнению с июнем из-за сезонного увеличения спроса. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«В июле [цены] могут вырасти на 10–15%, потому что спрос достаточно высокий», — подчеркнула Ломидзе в интервью ТАСС. Она пояснила, что повышение стоимости связано с традиционным летним пиком отпусков, когда многие россияне планируют поездки за границу.
Глава АТОР добавила, что в этом году отдых за рубежом стал немного доступнее по сравнению с прошлым годом благодаря укреплению рубля: сейчас курс доллара составляет 78 рублей против 100 рублей летом 2024-го. Тем не менее, сохраняются трудности с международными платежами между российскими и иностранными компаниями, но такие проблемы были и ранее.
Ранее HR-эксперт Татьяна Клименко заявила, что наименее выгодным месяцем для отпуска в 2026 году может стать январь — в этом месяце всего 15 рабочих дней. Напротив, самым привлекательным месяцем будет июль с 23 рабочими днями. Апрель, сентябрь, октябрь и декабрь имеют по 22 рабочих дня и занимают второе место в рейтинге, а август с 21 рабочим днем замыкает тройку, передает RT.
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