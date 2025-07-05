Мощной грозой накроет Пермский край в начале недели

На территории Прикамья в понедельник, 7 июля, прогнозируется сильная грозовая активность. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«В Пермском крае 7 июля ожидается неблагоприятное метеорологическое явление. Прогнозируется гроза», — написано в telegram-канале ведомства.
Спасатели советуют в период непогоды в доме плотно закрывать окна, двери и дымоходы. Следует отключить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности и не находиться рядом с окнами.
На улице самым правильным будет найти укрытие. Лучше всего для этого подходят ближайшие здания, магазины и кафе. Не стоит пережидать грозу на автобусных остановках и рядом с металлическими конструкциями. Также рекомендовано держаться подальше от линий электропередач.
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