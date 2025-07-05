05 июля 2025

Мощной грозой накроет Пермский край в начале недели

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В период непогоды пермяков призывают к бдительности
В период непогоды пермяков призывают к бдительности Фото:

На территории Прикамья в понедельник, 7 июля, прогнозируется сильная грозовая активность. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В Пермском крае 7 июля ожидается неблагоприятное метеорологическое явление. Прогнозируется гроза», — написано в telegram-канале ведомства.

Спасатели советуют в период непогоды в доме плотно закрывать окна, двери и дымоходы. Следует отключить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности и не находиться рядом с окнами.

На улице самым правильным будет найти укрытие. Лучше всего для этого подходят ближайшие здания, магазины и кафе. Не стоит пережидать грозу на автобусных остановках и рядом с металлическими конструкциями. Также рекомендовано держаться подальше от линий электропередач.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории Прикамья в понедельник, 7 июля, прогнозируется сильная грозовая активность. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «В Пермском крае 7 июля ожидается неблагоприятное метеорологическое явление. Прогнозируется гроза», — написано в telegram-канале ведомства. Спасатели советуют в период непогоды в доме плотно закрывать окна, двери и дымоходы. Следует отключить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности и не находиться рядом с окнами. На улице самым правильным будет найти укрытие. Лучше всего для этого подходят ближайшие здания, магазины и кафе. Не стоит пережидать грозу на автобусных остановках и рядом с металлическими конструкциями. Также рекомендовано держаться подальше от линий электропередач.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...