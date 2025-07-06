На танкере в порту Усть-Луга произошла утечка аммиака

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В Ленинградской области произошел инцидент во время погрузки аммиака на танкер
В Ленинградской области произошел инцидент во время погрузки аммиака на танкер Фото:

Незначительная утечка жидкого аммиака произошла на танкере «Эко визард» в морском порту Усть-Луга Ленинградской области. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ.

«На танкере "Эко визард" произошла незначительная утечка жидкого аммиака», — говорится в сообщении Минтранса России, которое передает ТАСС. В ведомстве уточнили, что происшествие случилось во время проведения погрузочно-разгрузочных работ в морском порту Усть-Луга 6 июля. В результате инцидента экипаж судна, состоящий из 23 человек, был эвакуирован, пострадавших нет.

Для координации дальнейших действий ситуационно-информационный центр министерства провел оперативное совещание под руководством министра транспорта Романа Старовойта. По данным министерства, аварийные службы терминала сразу приступили к ликвидации последствий инцидента. К месту происшествия были приведены в готовность силы и средства Балтийского филиала ФГБУ «Морспасслужба». Сейчас специалисты занимаются оценкой обстановки и готовятся провести водолазный осмотр судна для выяснения причин утечки. Дальнейшая погрузка аммиака приостановлена до завершения всех необходимых аварийно-спасательных работ.

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Незначительная утечка жидкого аммиака произошла на танкере «Эко визард» в морском порту Усть-Луга Ленинградской области. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ. «На танкере "Эко визард" произошла незначительная утечка жидкого аммиака», — говорится в сообщении Минтранса России, которое передает ТАСС. В ведомстве уточнили, что происшествие случилось во время проведения погрузочно-разгрузочных работ в морском порту Усть-Луга 6 июля. В результате инцидента экипаж судна, состоящий из 23 человек, был эвакуирован, пострадавших нет. Для координации дальнейших действий ситуационно-информационный центр министерства провел оперативное совещание под руководством министра транспорта Романа Старовойта. По данным министерства, аварийные службы терминала сразу приступили к ликвидации последствий инцидента. К месту происшествия были приведены в готовность силы и средства Балтийского филиала ФГБУ «Морспасслужба». Сейчас специалисты занимаются оценкой обстановки и готовятся провести водолазный осмотр судна для выяснения причин утечки. Дальнейшая погрузка аммиака приостановлена до завершения всех необходимых аварийно-спасательных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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