05 июля 2025
04 июля 2025

Журналисты из Абхазии приехали в ХМАО знакомиться с культурой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит укрепит межрегиональные связи и познакомит коллег с культурой Югры
Визит укрепит межрегиональные связи и познакомит коллег с культурой Югры Фото:

Делегация журналистов из Абхазии прибыла с рабочим визитом в Ханты-Мансийск, чтобы познакомиться с культурным и историческим наследием окружной столицы. В рамках пресс-тура представители СМИ посетили ключевые достопримечательности города, сообщает ОТРК «Югра» 6 июля.

Как уточнили организаторы, гости из Абхазии уже побывали на самой высокой точке Ханты-Мансийска — стеле «Первооткрывателям земли Югорской», с которой открывается панорамный вид на Иртыш и центральные районы города. «Особое внимание гостей привлек уникальный Археопарк. Он объединяет памятник археологии „Самаров городок“ и скульптурный комплекс, изображающий животных ледникового периода и древних людей», — рассказали на сайте медиахолдинга. Парк славится своими величественными бронзовыми мамонтами в полный рост.

В программе пресс-тура также были посещение главной площади города, Парка Победы и Мемориала Славы. Представители СМИ ознакомились с историей освоения Югры и выразили интерес к сохранению уникального культурного наследия региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Делегация журналистов из Абхазии прибыла с рабочим визитом в Ханты-Мансийск, чтобы познакомиться с культурным и историческим наследием окружной столицы. В рамках пресс-тура представители СМИ посетили ключевые достопримечательности города, сообщает ОТРК «Югра» 6 июля. Как уточнили организаторы, гости из Абхазии уже побывали на самой высокой точке Ханты-Мансийска — стеле «Первооткрывателям земли Югорской», с которой открывается панорамный вид на Иртыш и центральные районы города. «Особое внимание гостей привлек уникальный Археопарк. Он объединяет памятник археологии „Самаров городок“ и скульптурный комплекс, изображающий животных ледникового периода и древних людей», — рассказали на сайте медиахолдинга. Парк славится своими величественными бронзовыми мамонтами в полный рост. В программе пресс-тура также были посещение главной площади города, Парка Победы и Мемориала Славы. Представители СМИ ознакомились с историей освоения Югры и выразили интерес к сохранению уникального культурного наследия региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...