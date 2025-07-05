Журналисты из Абхазии приехали в ХМАО знакомиться с культурой

Делегация журналистов из Абхазии прибыла с рабочим визитом в Ханты-Мансийск, чтобы познакомиться с культурным и историческим наследием окружной столицы. В рамках пресс-тура представители СМИ посетили ключевые достопримечательности города, сообщает ОТРК «Югра» 6 июля.
Как уточнили организаторы, гости из Абхазии уже побывали на самой высокой точке Ханты-Мансийска — стеле «Первооткрывателям земли Югорской», с которой открывается панорамный вид на Иртыш и центральные районы города. «Особое внимание гостей привлек уникальный Археопарк. Он объединяет памятник археологии „Самаров городок“ и скульптурный комплекс, изображающий животных ледникового периода и древних людей», — рассказали на сайте медиахолдинга. Парк славится своими величественными бронзовыми мамонтами в полный рост.
В программе пресс-тура также были посещение главной площади города, Парка Победы и Мемориала Славы. Представители СМИ ознакомились с историей освоения Югры и выразили интерес к сохранению уникального культурного наследия региона.
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