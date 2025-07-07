Сплетни, головоломки и ссоры: как прошел старт шоу «Большой куш»

На телеканале ТНТ 6 июля стартовал второй сезон реалити-шоу «Большой куш. Бангкок». Двенадцать звездных пар приехали в Бангкок, чтобы побороться за главный приз — 10 миллионов рублей. Кто лидировал, блефовал и конфликтовал, получил травму уже в первом выпуске, а кто покинул шоу — в обзоре URA.RU.
В чем суть шоу «Большой куш. Бангкок» и кто участники
По своей структуре игра «Большой куш. Бангкок» чем-то похожа на мафию. Каждая команда получает чемоданы, которые весят одинаково. Один чемодан с деньгами, второй с картой вылета (черная метка), а остальные — «пустые» с бумажками в форме денег. Здесь участникам предстоит врать и обманывать. И даже чемодан с картой вылета не помеха, ведь его можно «скинуть» при обмене.
Главная цель игры — найти чемодан с деньгами и дойти с ним до финала. Участников ждут необычные проверки, анонимные игры и самые разные испытания. Интриги, расследования и испытания будут происходить под контролем ведущих Павла Воли и Ляйсан Утяшевой.
В проекте участвуют известные артисты, спортсмены и медийные личности с родственниками и близкими. «Тут нет простых людей. Здесь все хитрые, расчетливые и все приехали выиграть 10 миллионов рублей», — рассказала Анна Хилькевич.
Среди участников
- Рэпер ST (Александр Степанов) и его супруга Ассоль
- Рэпер Джиган и его супруга блогер и модель Оксана Самойлова
- Пауэрлифтер Кирилл Сарычев и чемпион лиги пощечин Power Slap Василий «Пельмень» Камоцкий
- Актриса Анна Хилькевич и ее супруг бизнесмен Артур Мартиросян
- Актриса Мария Кравченко и гимнастка Анжелика Стубайло
- Комики Евгения Искандарова и Дмитрий Кожома
- Актер Владимир Селиванов и его жена блогер Алекса (Александра Калмыкова)
- Блогеры Янчик (Ян Шаймухаметов) и Лунаком (Эвелина Тарханова)
- Музыканты Анатолий Цой и KAYA (Ксения Луговая)
- Блогеры Наташа Гасанханова и Айза (Айза-Лилуна Хамзатовна Ай)
- Певец Тимур Родригез и его спутница актриса Екатерина Кабак
- Боксеры Денис Лебедев и Костя Цзю
Как прошел первый день: сбор соли, травмы и кража корзины
Новая участница
На завтраке Оксана Самойлова и Джиган сидели отдельно, позже к ним присоединилась Айза. «Если на проекте появляется Айза — это интриги, расследования и конфликты», — сказала блогер Луна. По словам Айзы, она не знала, с кем она в паре, и подсела к Самойловым.
Оказалось, что Айзе не нужно разбивать пары, как предполагали игроки. Когда участники прибыли на первое испытание, в пару к Айзе присоединилась Наташа Гасанханова, с которой она поскандалила на шоу «Наследники и самозванцы». «Хочется устроить жаришки и выиграть этот большой куш», — отметила Наташа.
Первое испытание
В первом испытании на соленом поле парам нужно было собрать 139 килограмм соли. Для измерения веса участникам предоставлялись две корзины, мерный стакан на 1 кг и стакан на некоторое количество веса, которое не обозначалось. Выигрывала команда, которая ближе всего окажется к необходимому количеству килограмм собранной соли.
Собирать морскую соль — это сложный и изнурительный труд, потому что соль царапается и разъедает раны. У Кожомы сломалась палка для сбора соли и он порезался об острый край. «Вся соль была в крови», — сказала Евгения Искандарова.
«Мы вспомнили, как классно было выжить в Дубае, а в этот раз мы поняли, что нас будут кормить и выживать не нужно — это нам идеально подходит», — аргументировала участие в проекте Оксана Самойлова.
Во время состязания произошел еще один неприятный инцидент: планы участников Кати Кабак и Тимура Родригеза были нарушены неожиданным действием Артура Мартиросяна, который ловко перехватил одну из корзин прямо у них на глазах. Реакция Родригеза на этот поступок была весьма эмоциональной. Артист заявил, что отныне будет ассоциировать Артура исключительно с его семейным статусом, а именно — как «мужа Хилькевич».
Первыми испытание закончили Селивановы, интересно, что копала соль в этой паре Алекса. Самыми близкими к нужному весу соли оказались богатыри Кирилл Сарычев и Василий Комоцкий — 123,5 кг.
После взвешивания участники впервые получили чемоданы, а Василий с Кириллом — еще и возможность выбрать чемодан первыми и заменить на другой, если содержимое не понравится. Однако второй чемодан уже открывать нельзя. Победители также смогли выбрать команду, которая получит такое же преимущество. Богатыри выбрали Анжелику Стубайло и Марию Кравченко, которые собрали меньше всего соли — 82 кг 100 г. Обе пары заменили свои первые чемоданы.
Последними выбирающими чемоданы оказались блогеры Наташа Гасанханова и Айза, а 12-й чемодан остался у Павла Воли и Ляйсан Утяшевой.
У кого оказались деньги
В дебютном выпуске шоу «Большой куш. Бангкок» заветный приз оказался в руках актрисы Марии Кравченко и гимнастки Анжелики Стубайло. Момент осмотра содержимого чемодана после первого испытания обернулся неожиданными эмоциями: в то время как Кравченко сохраняла хладнокровие, Стубайло не сумела сдержать чувств.
Проявившиеся эмоции гимнастки не остались незамеченными — остальные участники начали подозревать, что в чемодане может находиться крупный выигрыш. Осознав, что на них начнется настоящая охота за призом, пара приняла стратегическое решение запутать следы и ввести соперников в заблуждение.
Девушки разработали хитроумный план дезинформации, чтобы сохранить в тайне истинное содержимое своего чемодана. Участницы сформировали альянс с певцом Анатолием Цоем и исполнительницей Ксенией Луговой (KAYA). Участники договорились временно обменяться чемоданами, чтобы запутать следы и обезопасить себя от пристального внимания других соперников.
Далее Анжелика направилась в апартаменты к блогерам Эвелине Лунаком и Янчику. Там она продемонстрировала содержимое своего чемодана, убедив их, что внутри находятся обычные бумажки. Этот ход оказался крайне эффективным — другие участники шоу действительно купились на эту уловку и переключили свое внимание на другие пары, что позволило Марии и Анжелике временно остаться вне зоны подозрений.
Затем в шоу началась активная фаза формирования альянсов между участниками. Анна Хилькевич испытывала трудности с поиском союзников из-за напряженных отношений с другими участниками. Евгения Искандарова, напротив, выбрала тактику молчания и обособленности, что породило слухи о ее тайном плане.
День второй: кража чемодана, перевернутый мир и индивидуальное испытание
За утренней трапезой Анатолий и Ксения намеренно расположились возле Марии с Анжеликой, разыграв хитроумную сценку. Артист демонстративно оставил рядом с девушками свой кейс с документами, делая вид, что содержимое не представляет особой ценности.
Неожиданно вмешались ведущие, объявив о ночном инциденте с подменой чемоданов между двумя командами. Однако они предпочли сохранить интригу, не раскрывая имен участников. Павел Воля воспользовался моментом, чтобы выразить недовольство и потребовать в будущем проводить подобные обмены исключительно под наблюдением камер во время официальной церемонии. А Утяшева попросила «90-е оставить в 90-х».
Тем временем 12 чемодан перешел в руки новоиспеченной пары — Константина Дзю и Дениса Лебедева. Спортсмены сразу приступили к осмотру своего трофея. Их соперники, лишенные возможности заглянуть внутрь, внимательно следили за реакцией боксеров. Те, сохраняя загадочное молчание и серьезность, так долго изучали содержимое, что у многих зародились подозрения — уж не получили ли атлеты пресловутую черную метку, не успев толком прийти на проект?
Инцидент с корзиной
Катя Кабак за завтраком спросила Мартиросяна о вчерашнем инциденте с корзиной. Почему, несмотря на то, что они были «супер сбоку», он побежал к их корзине. Тот объяснил, что корзины не были пронумерованы под команды, он просто побежал сначала к одной корзине, но там в этот же момент оказались Ассоль и Саша, и ему пришлось бежать к другой.
Новое испытание: перевернутое изображение
Организаторы подготовили следующее задание: победитель получит право тайного доступа к чемодану любой команды-соперника или возможность обмена своим чемоданом на чужой. Такая возможность появилась благодаря системе хранения: все чемоданы участников находятся в индивидуальных сейфах с именными маркировками.
Очередной раунд начался с увлекательного испытания, где участникам предстояло проявить не только ловкость, но и абстрактное мышление. Суть заключалась в том, чтобы правильно расположить фигурки животных на игровом поле, используя специальные очки, искажающие восприятие реальности и переворачивающие мир «с ног на голову».
Самыми быстрыми оказалась пара Анны Хилькевич и Артура Мартиросяна — их слаженная работа позволила одержать уверенную победу в непростом состязании. Успех в испытании принес возможность произвести обмен содержимым своего чемодана с любой другой командой. Хилькевич не стала медлить с выбором и остановила свой взор на чемоданах участников Лебедева и Цзю.
Открыв чемодан новых соперников, Анна не смогла скрыть своей радости. При этом остается загадкой, что именно так воодушевило актрису — возможно, ей наконец удалось избавиться от роковой «черной метки», или же в чемодане оказалось нечто более ценное. А денежные средства, как известно, по-прежнему находятся либо у Марии Кравченко, либо у Цоя.
Индивидуальное испытание
Вечером следующий этап проекта принес неожиданное испытание для одной из участниц. По результатам случайного выбора судьба указала на Алексу Калмыкову — спутницу жизни Владимира Селиванова. Девушке предстояло в одиночку пройти индивидуальное задание, от результатов которого зависела судьба пары.
Ей нужно было отыскать красный мотоцикл, затерянный где-то в оживленных улицах тайской столицы, несмотря на все трудности, Калмыкова проявила удивительную находчивость и целеустремленность, и нашла мотоцикл. Успешное выполнение задания не только спасло пару от возможного наказания, но и принесло им важное преимущество в дальнейшей борьбе — карту с бонусом.
День третий: мячи, финальный обмен чемоданами и слезы
Очередной этап соревнований преподнес участникам весьма необычный сюрприз. Звезды должны были продемонстрировать чудеса координации, расположившись на песчаном пляже спиной к спине и перемещаясь подобно крабам. Главной задачей было не только сохранить равновесие, но и ловко подхватывать ногами разноцветные мячи, транспортируя их в специальную корзину.
Сложнее всего было богатырям Кириллу Сарычеву и Василию Комоцкому. Из-за того, что они оба достаточно крупные мужчины, в задании им пришлось связывать руки крепкой лентой. Супругам Селивановым, из-за прошлой победы, повезло больше других — им предстояло справиться всего с двумя мячами. Тем не менее это послабление не помогло им в итоговом результате.
Наивысшие баллы заработали тандем Родригеса с Кабак, пара Кожома-Искандарова, а также союз Айзы и Гасанхановой. Именно эти команды получили стратегическое преимущество при последующем обмене чемоданов. В это же время дуэт рэпера ST и Ассоль оказался в конце турнирной таблицы.
Финальный обмен чемоданами
Вечером, в ходе церемонии обмена чемоданами команды менялись ими в порядке своих результатов: сначала проигравшие, затем победители. По итогам обмена Эвелина Лунаком и Ян Шаймухаметов получили чемодан с «черной меткой» от Анны Хилькевич. Блогеры были вынуждены покинуть проект.
Лунаком не смогла сдержать эмоций и расплакалась. «Надеюсь, эта метка ей и прилетит. Больше я не люблю сериал "Универ"», — заявила блогер. Хилькевич же объяснила свой поступок фразой: «Со мной надо общаться».
Победители испытания, Тимур и Екатерина, получили право поменять местами две пары в турнирной таблице. Они переместили Гасанханову на последнее место. Константин Дзю и Денис Лебедев решили не участвовать в обмене, так как у них уже была «черная метка», которую забрала Хилькевич. Актриса создала временную коалицию со Степановым и Родригезом, чтобы избавиться от метки, не навредив своим союзникам.
Василий Пельмень и Кирилл Сарычев, а также Мария с Анжеликой намеренно показывали незаинтересованность в своих чемоданах. Параллельно Евгения и Дмитрий, действуя по договоренности с Анатолием Цоем, сделали вид, что у них есть деньги, отвлекая внимание от настоящего обладателя приза.
Кто покинул шоу первым
Хилькевич в итоге мастерски реализовала свой стратегический план, передав роковой чемодан с «черной меткой» паре блогеров — Эвелине Лунаком и Янчику. Это решение стало для участников проекта ударом: им пришлось покинуть шоу.
Актриса не стала скрывать своего удовлетворения от принятого решения, открыто заявив, что проигравшие сами виноваты, потому что не нашли общего языка с ней. Многие участники осознали, что за внешней скромностью Хилькевич скрывается настоящий мастер интриг и манипуляций — настоящий серый кардинал проекта, способный просчитывать ходы наперед и эффективно использовать любую ситуацию в свою пользу.
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