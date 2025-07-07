Лавров: Россия передаст Киеву список из 18 детей, потерявших связь с близкими

Москва готовит для передачи Украине список из 18 детей, потерявших контакт с близкими. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Аппаратом Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка готовится встречный список для передачи Киеву. Предварительно, в нем 10 детей, находящихся на Украине, и 8 несовершеннолетних в странах Европы», — рассказал Лавров в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet. Министр выразил надежду, что Киев ответственно отнесется к рассмотрению российского списка, и дети смогут воссоединиться со своими родственниками в России.
Лавров также отметил, что ранее Москва получила от Украины список из 339 детей, которые потеряли связь с родителями или законными представителями. Глава МИД РФ подчеркнул, что эта цифра значительно ниже распространяемых Киевом заявлений о 19 тысячах якобы похищенных Россией детей. В МИД России заверили, что по каждому ребенку из украинского списка проводятся необходимые проверки, российская сторона делает все возможное для их возвращения к семьям.
В Стамбуле при посредничестве Турции уже состоялись два раунда встреч между Россией и Украиной — 16 мая и 2 июня 2025 года, сроки третьего раунда сейчас согласовываются. В ходе переговоров были достигнуты договоренности по ряду гуманитарных вопросов. В их числе — обмен удерживаемыми гражданскими лицами и военнопленными, включая тяжело раненых и больных, а также молодых солдат до 25 лет. Кроме того, стороны договорились о репатриации на Украину тел более шести тысяч погибших военнослужащих для захоронения.
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