Москва не планирует нападать на европейские страны или оккупировать их. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Подобные обвинения, действительно, имеют место быть. Мы их слышим. Возможно, выдвигающие их знают о планах России больше, чем мы сами. По крайней мере, нам о наших „планах напасть на Европу“ и тем более „оккупировать“ ее ничего не известно», — рассказал Лавров в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet.
Министр отметил, что в общественное сознание на Западе целенаправленно внедряется тезис о якобы исходящей от России угрозе. Министр выразил мнение, что подобная риторика используется для консолидации населения, уставшего от социальных и экономических трудностей, а также для отвлечения внимания от внутренних проблем в странах Европы и Северной Америки. По словам главы МИД, западные лидеры систематически демонизируют Россию с помощью информационных манипуляций, приписывая российскому руководству несуществующие имперские амбиции.
Лавров выразил обеспокоенность тем, что в Европе усиливаются антироссийские настроения, а Евросоюз, по его словам, превращается из интеграционного объединения в военно-политический блок, тесно связанный с НАТО. Министр отметил, что это опасная тенденция, способная привести к негативным последствиям для всех европейских государств.
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