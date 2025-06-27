«Сами скоро сдохнут, а нас хоронят»: Путин возмутился попыткам Запада уничтожить экономику России

Путин: экономика Запада «скоро сдохнет»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин отметил, что экономика стран Запада вскоре придет в упадок
Путин отметил, что экономика стран Запада вскоре придет в упадок Фото:

Экономика стран Запада в отличие от российской вскоре придет в упадок. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами.

«Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая», — сказал Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Российский лидер также отметил, что темпы экономического роста в России составили 4,3% в 2024 году, а в 2023 году этот показатель находился на уровне 4,1%. По словам главы государства, в текущем году ожидается более умеренное увеличение ВВП, что обусловлено необходимостью сдерживания инфляции.

«У нас 4,3% роста экономики в прошлом году. В этом будет скромнее с целью борьбы с инфляцией. Мы тем направлены это делать. А в Еврозоне рост 0,9%. А в ведущих экономиках, индустриальных центрах развития в Европе, там вообще и ФРК, и во Франции, там все балансируют на грани рецессии», — подчеркнул президент РФ.

В ходе той же встречи с журналистами Путин заявил, что Россию обманули, когда обещали, что НАТО не будет расширяться на восток. Страны Североатлантического альянса говорили, что этого не произойдет «ни на дюйм», однако после чего было несколько волн расширения.

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Экономика стран Запада в отличие от российской вскоре придет в упадок. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами. «Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая», — сказал Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Российский лидер также отметил, что темпы экономического роста в России составили 4,3% в 2024 году, а в 2023 году этот показатель находился на уровне 4,1%. По словам главы государства, в текущем году ожидается более умеренное увеличение ВВП, что обусловлено необходимостью сдерживания инфляции. «У нас 4,3% роста экономики в прошлом году. В этом будет скромнее с целью борьбы с инфляцией. Мы тем направлены это делать. А в Еврозоне рост 0,9%. А в ведущих экономиках, индустриальных центрах развития в Европе, там вообще и ФРК, и во Франции, там все балансируют на грани рецессии», — подчеркнул президент РФ. В ходе той же встречи с журналистами Путин заявил, что Россию обманули, когда обещали, что НАТО не будет расширяться на восток. Страны Североатлантического альянса говорили, что этого не произойдет «ни на дюйм», однако после чего было несколько волн расширения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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