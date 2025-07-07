07 июля 2025

Министр просвещения России похвалил власти ХМАО за организацию Международной олимпиады школьников по физике

Правительство России высоко оценило организацию Международной олимпиады в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил высокий уровень организации олимпиады школьников в Ханты-Мансийске
Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил высокий уровень организации олимпиады школьников в Ханты-Мансийске Фото:

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил высокий уровень проведения Международной научной олимпиады по физике, которая завершилась в Ханты-Мансийске. По его словам, регион справился с организацией интеллектуального турнира на высоком уровне, сообщил официальный сайт правительства России.

«В Ханты-Мансийске завершилась III Международная научная физическая олимпиада (ISPhO-2025). Министр просвещения отметил высокий уровень проведения международного интеллектуального турнира», — указано в публикации.

Олимпиаду провели Минпросвещения России, Московский физтех и правительство Югры. В ней приняли участие школьники из более чем 20 стран. Часть команд работала дистанционно, а 11 сборных приехали в столицу ХМАО лично.

Сборная России в третий раз подряд завоевала Гран-при олимпиады. В личном зачете российские участники получили три золотые и две серебряные медали.

После окончания олимпиады восемь национальных сборных отправятся на учебные сборы, которые пройдут на базе МФТИ в Долгопрудном. Там участники займутся интенсивной подготовкой под руководством опытных российских преподавателей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО стартовала Международная физическая олимпиада, в которой принимают участие представители 23 стран.

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Министр просвещения Сергей Кравцов отметил высокий уровень проведения Международной научной олимпиады по физике, которая завершилась в Ханты-Мансийске. По его словам, регион справился с организацией интеллектуального турнира на высоком уровне, сообщил официальный сайт правительства России. «В Ханты-Мансийске завершилась III Международная научная физическая олимпиада (ISPhO-2025). Министр просвещения отметил высокий уровень проведения международного интеллектуального турнира», — указано в публикации. Олимпиаду провели Минпросвещения России, Московский физтех и правительство Югры. В ней приняли участие школьники из более чем 20 стран. Часть команд работала дистанционно, а 11 сборных приехали в столицу ХМАО лично. Сборная России в третий раз подряд завоевала Гран-при олимпиады. В личном зачете российские участники получили три золотые и две серебряные медали. После окончания олимпиады восемь национальных сборных отправятся на учебные сборы, которые пройдут на базе МФТИ в Долгопрудном. Там участники займутся интенсивной подготовкой под руководством опытных российских преподавателей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО стартовала Международная физическая олимпиада, в которой принимают участие представители 23 стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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