Министр просвещения Сергей Кравцов отметил высокий уровень проведения Международной научной олимпиады по физике, которая завершилась в Ханты-Мансийске. По его словам, регион справился с организацией интеллектуального турнира на высоком уровне, сообщил официальный сайт правительства России.
«В Ханты-Мансийске завершилась III Международная научная физическая олимпиада (ISPhO-2025). Министр просвещения отметил высокий уровень проведения международного интеллектуального турнира», — указано в публикации.
Олимпиаду провели Минпросвещения России, Московский физтех и правительство Югры. В ней приняли участие школьники из более чем 20 стран. Часть команд работала дистанционно, а 11 сборных приехали в столицу ХМАО лично.
Сборная России в третий раз подряд завоевала Гран-при олимпиады. В личном зачете российские участники получили три золотые и две серебряные медали.
После окончания олимпиады восемь национальных сборных отправятся на учебные сборы, которые пройдут на базе МФТИ в Долгопрудном. Там участники займутся интенсивной подготовкой под руководством опытных российских преподавателей.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО стартовала Международная физическая олимпиада, в которой принимают участие представители 23 стран.
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