Силовики пришли с обысками в компанию арестованного бизнесмена Карапетяна

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Также обыски прошли в доме племянника Карапетяна
Также обыски прошли в доме племянника Карапетяна Фото:
новость из сюжета
В Армении прошли обыски у российского миллиардера Карапетяна

Правоохранительные органы Армении находятся в офисе компании «Электрические сети Армении» (ЭСА), не допуская работников в здание. Компания принадлежит арестованному предпринимателю и меценату Самвелу Карапетяну.

«Правоохранители с восьми утра находятся также в офисе „Электрические сети Армении“», — рассказали радио Sputnik в пресс-службе компании. Также обыски прошли в доме Нарека Карапетяна, председателя совета директоров компании «Элсети» и племянника Карапетяна.

Самвел Карапетян был арестован после того, как публично выразил поддержку Армянской Апостольской церкви на фоне критики со стороны властей. При этом ранее он неоднократно занимался реставрацией церквей и благотворительностью. Премьер-министр Армении Никол Пашинян публично раскритиковал Карапетяна, назвав его «распутным благотворителем». После этого в доме бизнесмена были проведены обыски, а сам он был арестован.

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Правоохранительные органы Армении находятся в офисе компании «Электрические сети Армении» (ЭСА), не допуская работников в здание. Компания принадлежит арестованному предпринимателю и меценату Самвелу Карапетяну. «Правоохранители с восьми утра находятся также в офисе „Электрические сети Армении“», — рассказали радио Sputnik в пресс-службе компании. Также обыски прошли в доме Нарека Карапетяна, председателя совета директоров компании «Элсети» и племянника Карапетяна. Самвел Карапетян был арестован после того, как публично выразил поддержку Армянской Апостольской церкви на фоне критики со стороны властей. При этом ранее он неоднократно занимался реставрацией церквей и благотворительностью. Премьер-министр Армении Никол Пашинян публично раскритиковал Карапетяна, назвав его «распутным благотворителем». После этого в доме бизнесмена были проведены обыски, а сам он был арестован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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