Силовики пришли с обысками в компанию арестованного бизнесмена Карапетяна

Правоохранительные органы Армении находятся в офисе компании «Электрические сети Армении» (ЭСА), не допуская работников в здание. Компания принадлежит арестованному предпринимателю и меценату Самвелу Карапетяну.
«Правоохранители с восьми утра находятся также в офисе „Электрические сети Армении“», — рассказали радио Sputnik в пресс-службе компании. Также обыски прошли в доме Нарека Карапетяна, председателя совета директоров компании «Элсети» и племянника Карапетяна.
Самвел Карапетян был арестован после того, как публично выразил поддержку Армянской Апостольской церкви на фоне критики со стороны властей. При этом ранее он неоднократно занимался реставрацией церквей и благотворительностью. Премьер-министр Армении Никол Пашинян публично раскритиковал Карапетяна, назвав его «распутным благотворителем». После этого в доме бизнесмена были проведены обыски, а сам он был арестован.
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