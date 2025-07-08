«Это не может не шокировать»: Кремль отреагировал на самоубийство Старовойта

Новость о смерти Старовойта шокировала Кремль
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков отметил, что Путин оперативно узнал о ситуации со Старовойтом
Песков отметил, что Путин оперативно узнал о ситуации со Старовойтом Фото:
новость из сюжета
Экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

Владимиру Путину было оперативно доложено о смерти бывшего главы Минтранса России Романа Старовойта, а сама новость о самоубийстве министра — шок. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Я не хотел бы ничего комментировать. А президенту РФ Владимиру Путину было незамедлительно об этом доложено. Информация такого рода всегда трагическая и печальная. Это не может не шокировать», — отметил Песков в беседе с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. 

Песков подчеркнул, что в настоящее время проводится следствие, которое призвано ответить на все возникающие вопросы. «Пока следствие идет, можно рассуждать, но это могут делать представители СМИ, политологи и так далее. Но нам это не с руки делать нам», — заключил он.

В Подмосковье 7 июля 2025 года был обнаружен мертвым бывший министр транспорта России Роман Старовойт. По информации средств массовой информации, предварительной версией случившегося является самоубийство, совершенное в его доме, расположенном в Одинцовском районе. Подробнее — в сюжете URA.RU.

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Владимиру Путину было оперативно доложено о смерти бывшего главы Минтранса России Романа Старовойта, а сама новость о самоубийстве министра — шок. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Я не хотел бы ничего комментировать. А президенту РФ Владимиру Путину было незамедлительно об этом доложено. Информация такого рода всегда трагическая и печальная. Это не может не шокировать», — отметил Песков в беседе с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.  Песков подчеркнул, что в настоящее время проводится следствие, которое призвано ответить на все возникающие вопросы. «Пока следствие идет, можно рассуждать, но это могут делать представители СМИ, политологи и так далее. Но нам это не с руки делать нам», — заключил он. В Подмосковье 7 июля 2025 года был обнаружен мертвым бывший министр транспорта России Роман Старовойт. По информации средств массовой информации, предварительной версией случившегося является самоубийство, совершенное в его доме, расположенном в Одинцовском районе. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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