«Это не может не шокировать»: Кремль отреагировал на самоубийство Старовойта

Владимиру Путину было оперативно доложено о смерти бывшего главы Минтранса России Романа Старовойта, а сама новость о самоубийстве министра — шок. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Я не хотел бы ничего комментировать. А президенту РФ Владимиру Путину было незамедлительно об этом доложено. Информация такого рода всегда трагическая и печальная. Это не может не шокировать», — отметил Песков в беседе с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Песков подчеркнул, что в настоящее время проводится следствие, которое призвано ответить на все возникающие вопросы. «Пока следствие идет, можно рассуждать, но это могут делать представители СМИ, политологи и так далее. Но нам это не с руки делать нам», — заключил он.
В Подмосковье 7 июля 2025 года был обнаружен мертвым бывший министр транспорта России Роман Старовойт. По информации средств массовой информации, предварительной версией случившегося является самоубийство, совершенное в его доме, расположенном в Одинцовском районе. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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