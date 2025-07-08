08 июля 2025

Силы ПВО сбили украинский дрон на подлете к Москве

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ВСУ пытались атаковать столицу
ВСУ пытались атаковать столицу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 9 июля ликвидировали беспилотный летательный аппарат, который приближался к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном telegram-канале.

По словам Собянина, инцидент произошел на подлете к городу — специалисты оперативно отреагировали на угрозу и сбили дрон. «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москв», — написал мэр. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 9 июля ликвидировали беспилотный летательный аппарат, который приближался к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном telegram-канале. По словам Собянина, инцидент произошел на подлете к городу — специалисты оперативно отреагировали на угрозу и сбили дрон. «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москв», — написал мэр. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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