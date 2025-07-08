Силы ПВО сбили украинский дрон на подлете к Москве

ВСУ пытались атаковать столицу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 9 июля ликвидировали беспилотный летательный аппарат, который приближался к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном telegram-канале.
По словам Собянина, инцидент произошел на подлете к городу — специалисты оперативно отреагировали на угрозу и сбили дрон. «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москв», — написал мэр. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!