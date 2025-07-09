В Совфеде выступили с инициативой о бесплатном выборе мест в самолете для некоторых пассажиров

Сенатор Гибатдинов предложил бесплатно сажать на рейсах детей и родителей рядом
© Служба новостей «URA.RU»
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Семьи смогут бесплатно выбирать соседние места на самолете
Семьи смогут бесплатно выбирать соседние места на самолете Фото:

Сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, который предоставляет возможность детям до 14 лет и их родителям, а также инвалидам и сопровождающим их лицам бесплатно выбирать места рядом друг с другом на авиарейсах. Данное право будет доступно только при заблаговременном бронировании билетов.

«Пассажир, являющийся сопровождающим лицом несовершеннолетних детей в возрасте от 2 до 14 лет или лиц старше 85 лет, при внутренних и международных перевозках имеет право выбора соседних свободных мест, при их наличии (за исключением мест повышенной комфортности и мест у аварийных выходов)», — говорится в тексте законопроекта, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

Данное право будет применяться при наличии свободных мест, за исключением мест повышенной комфортности и мест у аварийных выходов, и будет доступно только при заблаговременном едином бронировании авиаперелета через автоматизированные информационные системы, учитывающие конструктивные особенности воздушного судна. Кроме того, законопроект предусматривает аналогичные льготы для инвалидов и их сопровождающих.

Вопрос расширения транспортных льгот для разных категорий граждан обсуждается в России не впервые. В 2023 году на федеральном уровне уже предлагали ввести бесплатный проезд для студентов, а также рассматривались меры поддержки многодетных семей и инвалидов. Новые инициативы продолжают тенденцию по созданию равных условий и облегчению доступа к социальным льготам.

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Сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, который предоставляет возможность детям до 14 лет и их родителям, а также инвалидам и сопровождающим их лицам бесплатно выбирать места рядом друг с другом на авиарейсах. Данное право будет доступно только при заблаговременном бронировании билетов. «Пассажир, являющийся сопровождающим лицом несовершеннолетних детей в возрасте от 2 до 14 лет или лиц старше 85 лет, при внутренних и международных перевозках имеет право выбора соседних свободных мест, при их наличии (за исключением мест повышенной комфортности и мест у аварийных выходов)», — говорится в тексте законопроекта, копия которого есть в распоряжении РИА Новости. Данное право будет применяться при наличии свободных мест, за исключением мест повышенной комфортности и мест у аварийных выходов, и будет доступно только при заблаговременном едином бронировании авиаперелета через автоматизированные информационные системы, учитывающие конструктивные особенности воздушного судна. Кроме того, законопроект предусматривает аналогичные льготы для инвалидов и их сопровождающих. Вопрос расширения транспортных льгот для разных категорий граждан обсуждается в России не впервые. В 2023 году на федеральном уровне уже предлагали ввести бесплатный проезд для студентов, а также рассматривались меры поддержки многодетных семей и инвалидов. Новые инициативы продолжают тенденцию по созданию равных условий и облегчению доступа к социальным льготам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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