В Совфеде выступили с инициативой о бесплатном выборе мест в самолете для некоторых пассажиров

Сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, который предоставляет возможность детям до 14 лет и их родителям, а также инвалидам и сопровождающим их лицам бесплатно выбирать места рядом друг с другом на авиарейсах. Данное право будет доступно только при заблаговременном бронировании билетов.
«Пассажир, являющийся сопровождающим лицом несовершеннолетних детей в возрасте от 2 до 14 лет или лиц старше 85 лет, при внутренних и международных перевозках имеет право выбора соседних свободных мест, при их наличии (за исключением мест повышенной комфортности и мест у аварийных выходов)», — говорится в тексте законопроекта, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
Данное право будет применяться при наличии свободных мест, за исключением мест повышенной комфортности и мест у аварийных выходов, и будет доступно только при заблаговременном едином бронировании авиаперелета через автоматизированные информационные системы, учитывающие конструктивные особенности воздушного судна. Кроме того, законопроект предусматривает аналогичные льготы для инвалидов и их сопровождающих.
Вопрос расширения транспортных льгот для разных категорий граждан обсуждается в России не впервые. В 2023 году на федеральном уровне уже предлагали ввести бесплатный проезд для студентов, а также рассматривались меры поддержки многодетных семей и инвалидов. Новые инициативы продолжают тенденцию по созданию равных условий и облегчению доступа к социальным льготам.
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