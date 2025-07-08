Нефтяные компании ХМАО увеличили долги по кредитам

Долги нефтяных компаний ХМАО по кредитам за месяц выросли почти на шесть миллиардов рублей. За четыре месяца текущего года просроченная кредиторская задолженность достигла 79,97 млрд, сообщил Тюменьстат.
«В марте долг добывающих организаций составлял 74,1 млрд рублей, а в апреле вырос до 79,97 млрд. Прирост за месяц составил 5,88 млрд рублей», — уточнили аналитики.
Долги всех организаций Югры за апрель увеличились с 80,78 до 86,9 млрд рублей. Согласно данным, основной вклад в общий рост внесла отрасль добычи полезных ископаемых. На нее приходится 92% всей просроченной кредиторской задолженности в регионе.
Ранее URA.RU писало, что на конец 2024 года просроченная задолженность добывающих организаций составляла почти 67,9 млрд рублей. После снижения в марте она вновь пошла в рост.
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