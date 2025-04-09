Нефтяные компании массово влезают в долги по кредитам

Нефтегазовые предприятия Ханты-Мансийского автономного округа за месяц нарастили долги перед кредиторами почти на 11 миллиардов рублей. Аналитики Тюменьстата сообщили URA.RU, что на конец 2024 года просроченная задолженность добывающих организаций составляла почти 67,9 млрд рублей, а в январе 2025 года достигла 78,7 млрд.
«На конец 2024 года просроченная кредиторская задолженность организаций, занятых в сфере добычи полезных ископаемых ХМАО, составляла 67?928,4 млн рублей. По итогам января 2025 года она достигла 78?714,4 млн рублей», — указано в отчете Тюменьстата. Прирост составил 15,9%.
Общая сумма просроченной задолженности всех компаний Югры на конец января составила 85 млрд рублей. На нефтегазовую отрасль приходится 92,6% от всей суммы долгов. Для сравнения: у энергетиков накоплено 2,8 млрд руб., у транспортных компаний — 824 млн, у фирм, работающих с недвижимостью, — 891 млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО число компаний с долгами по зарплате выросло более чем в два раза. По данным трудовой инспекции Югры, в начале прошлого года таких предприятий было три, а в январе 2025 года сотрудникам задолжали семь организаций.
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