Суд избрал меру пресечения экс-заму губернатора ХМАО Шипилову

Ханты-Мансийский районный суд избрал меру пресечения бывшему первому заместителю губернатора ХМАО Алексею Шипилову. Он пробудет в тюменском СИЗО еще два месяца, сообщает корреспондент URA.RU из зала заседаний.
«Шипилов останется под арестом. Еще два месяца он проведет в СИЗО Тюмени. Суд удовлетворил ходатайство следователей оставить прежнюю меру пресечения до 14 сентября», — сообщает журналист.
Экс-чиновника задержали в феврале по подозрению в получении взятки. Источники связывают его кейс с уголовным делом бывшего мэра Сургута Андрея Филатова. Шипилова этапировали в Ханты-Мансийск для участия в заседании суда. Ранее его адвокаты сравнивали бесконечные конвоирования своего подзащитного с внесудебными пытками.
Адвокат Михаил Грабовский в ходе прений настаивал, что сторона обвинения при выборе меры пресечения ссылается на тайну следствия. По его мнению, это идет вразрез с уголовно-процессуальным кодексом. Шипилов не пытался уехать, не покупал билеты, не паковал вещи. У него нет заграничной недвижимости. Если бы он хотел скрыться от правосудия, то мог бы сделать это во время поездки в Москву, после первых допросов и до задержания. Однако этого делать не стал.
Защита неоднократно пыталась обжаловать меру пресечения. Однако суд вновь встал на сторону силовиков, настаивавших, что Шипилов якобы сможет повлиять на ход процесса, находясь под домашним арестом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!