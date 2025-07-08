08 июля 2025

Что известно об уголовном деле экс-замгубернатора ХМАО Шипилова

Экс-замгубернатора ХМАО Шипилов проведет в СИЗО Тюмени до сентября
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд оставил под стражей экс-замгубернатора ХМАО Шипилова до сентября
Суд оставил под стражей экс-замгубернатора ХМАО Шипилова до сентября Фото:
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Силовики задержали бывшего замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова

Ханты-Мансийский районный суд 9 июля продлил на два месяца арест бывшему замгубернатора Югры Алексею Шипилову, который обвиняется во взятках в особо крупном размере. Он проведет в СИЗО №1 в Тюмени как минимум до 14 сентября. URA.RU рассказывает, что известно о экс-политике и его уголовном преследовании.

Задержание и арест

В конце 2024 года, по словам инсайдеров URA.RU у Шипилова уже проходили обыски. По словам источников, это было связано с резонансным делом экс-мэра Сургута Андрея Филатова, подозреваемого в коммерческом подкупе.

Алексей Шипилов был задержан сотрудниками ФСБ 14 февраля 2025 года в своем доме в Ханты-Мансийске по подозрению во взятке в 7,5 миллионов рублей. Силовики предоставили ему постановление об обыске. Видео с задержанием опубликовал федеральный telegram-канал «Следком».

Уже на следующий день, 15 февраля в районном суде прошло закрытое заседание и избрал меру пресечения — арест на два месяца. 3 марта суд вновь продлил меру пресечения и Шипилова этапировали в Тюмень, где он и находится по сей день.

Сумка с деньгами

Во время обысков у Шипилова была найдена спортивная сумка, в которой лежали 350 тысяч рублей. Однако сам задержанный утверждает, что не знает, откуда они взялись.

«Сотрудник в отсутствии меня зашел в комнату, через минуту сотрудник вышел с моей спортивной сумкой, которая валялась в буквальном смысле этого слова в комнате. Нигде не была запрятан, и с которой не далее, как днем ранее я выходил на лыжах, занимаясь спортом, так как это моя походная спортивная сумка. И в этой сумке при моем отсутствии неожиданно были найдены заявленные 350 тысяч рублей. Странно, конечно», — заявил в суде Шипилов.

Арест счетов

После задержания на имущество Шипилова был наложен арест. Сам он рассказал, что из-за этого лишился возможности зарабатывать и обеспечивать свою многодетную семью. При этом, некое третье лицо предлагало внести залог в три миллиона рублей за экс-политика, а сам Шипилов заявил, что в случае избрания ему домашнего ареста трудоустроиться на завод сварочных материалов «Гудэл» из курганского Шадринска.

Руководство предприятия было согласно нанять его на должность директора по взаимодействию с органами госвласти и внешними коммуникациями с окладом в 100 тысяч рублей. Однако суд отказался освобождать Шипилова из-под ареста якобы из-за того, что он может скрыться от следствия или воспользоваться связами, чтобы повлиять на процесс. Адвокаты и сам подозреваемый назвали такие обвинения голословными. Кроме того, на суде выступил психолог, она заявила, что трое детей Шипилова испытывают серьезный стресс из-за ареста отца.

Внимание общественников

За время нахождения Шипилова в СИЗЮ Тюмени его посещали члены Общественной наблюдательной комиссии после жалоб арестантов на качество пищи. Член ОНК Тюменской области Виктор Нестерук встретился с заключенными, в том числе с экс-политиком и выяснил, что тот не имеет претензий к руководству учреждения и ни на что не жалуется.

Попытка апелляции

Последний раз Шипилов посетил ХМАО 16 мая, когда попытался оспорить арест в окружном суде и добиться смягчения меры пресечения. Однако судья оставил решение Ханты-Мансийского районного суда в силе.

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Ханты-Мансийский районный суд 9 июля продлил на два месяца арест бывшему замгубернатора Югры Алексею Шипилову, который обвиняется во взятках в особо крупном размере. Он проведет в СИЗО №1 в Тюмени как минимум до 14 сентября. URA.RU рассказывает, что известно о экс-политике и его уголовном преследовании. Задержание и арест В конце 2024 года, по словам инсайдеров URA.RU у Шипилова уже проходили обыски. По словам источников, это было связано с резонансным делом экс-мэра Сургута Андрея Филатова, подозреваемого в коммерческом подкупе. Алексей Шипилов был задержан сотрудниками ФСБ 14 февраля 2025 года в своем доме в Ханты-Мансийске по подозрению во взятке в 7,5 миллионов рублей. Силовики предоставили ему постановление об обыске. Видео с задержанием опубликовал федеральный telegram-канал «Следком». Уже на следующий день, 15 февраля в районном суде прошло закрытое заседание и избрал меру пресечения — арест на два месяца. 3 марта суд вновь продлил меру пресечения и Шипилова этапировали в Тюмень, где он и находится по сей день. Сумка с деньгами Во время обысков у Шипилова была найдена спортивная сумка, в которой лежали 350 тысяч рублей. Однако сам задержанный утверждает, что не знает, откуда они взялись. «Сотрудник в отсутствии меня зашел в комнату, через минуту сотрудник вышел с моей спортивной сумкой, которая валялась в буквальном смысле этого слова в комнате. Нигде не была запрятан, и с которой не далее, как днем ранее я выходил на лыжах, занимаясь спортом, так как это моя походная спортивная сумка. И в этой сумке при моем отсутствии неожиданно были найдены заявленные 350 тысяч рублей. Странно, конечно», — заявил в суде Шипилов. Арест счетов После задержания на имущество Шипилова был наложен арест. Сам он рассказал, что из-за этого лишился возможности зарабатывать и обеспечивать свою многодетную семью. При этом, некое третье лицо предлагало внести залог в три миллиона рублей за экс-политика, а сам Шипилов заявил, что в случае избрания ему домашнего ареста трудоустроиться на завод сварочных материалов «Гудэл» из курганского Шадринска. Руководство предприятия было согласно нанять его на должность директора по взаимодействию с органами госвласти и внешними коммуникациями с окладом в 100 тысяч рублей. Однако суд отказался освобождать Шипилова из-под ареста якобы из-за того, что он может скрыться от следствия или воспользоваться связами, чтобы повлиять на процесс. Адвокаты и сам подозреваемый назвали такие обвинения голословными. Кроме того, на суде выступил психолог, она заявила, что трое детей Шипилова испытывают серьезный стресс из-за ареста отца. Внимание общественников За время нахождения Шипилова в СИЗЮ Тюмени его посещали члены Общественной наблюдательной комиссии после жалоб арестантов на качество пищи. Член ОНК Тюменской области Виктор Нестерук встретился с заключенными, в том числе с экс-политиком и выяснил, что тот не имеет претензий к руководству учреждения и ни на что не жалуется. Попытка апелляции Последний раз Шипилов посетил ХМАО 16 мая, когда попытался оспорить арест в окружном суде и добиться смягчения меры пресечения. Однако судья оставил решение Ханты-Мансийского районного суда в силе.
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