Как связан передел рынка ЖКХ ХМАО с арестами Филатова и Шипилова

Кто еще может стать фигурантом «уголовного дела первых замов Комаровой»

23 февраля 2025 в 14:57 Размер текста - 17 +

После задержаний бывших первых замов губернатора ХМАО более мелкие чиновники оказались в зоне риска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU статья из сюжета Силовики задержали бывшего замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова Во времена экс-губернатора Натальи Комаровой жители ХМАО без малого десятилетие жаловались на беспредел, творящийся на рынке управляющих организаций округа. Нередко смена оператора жилфонда происходила по подложным протоколам, где в списке голосовавших собственников числились мертвецы, а муниципальные управляющие компании проигрывали частным и доводились до банкротства. Контролирующие органы разводили руками и советовали собрать общее собрание собственников, а небольшой процент уголовных дел, который удалось возбудить силовикам, оставался бесфигурантным. Данные о том, кто стоит за переделом рынка ЖКХ, не обсуждали в «высоких» кабинетах даже шепотом. Так было до отставки главы региона и последовавших за этим арестах ее бывших первых заместителей — Андрея Филатова и Алексея Шипилова. Источники, ставшие свидетелями событий, поделились на условиях анонимности информацией о том, как почти десять лет строился в округе коммунальный бизнес, а журналисты URA.RU попытались провести реконструкцию событий. Шипилов знакомится с постановлением об обыске РУФСБ Тюменской области Февраль 2025 года, Ханты-Мансийск Окружной политбомонд шокирован вестью о задержании бывшего первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова. К нему в коттедж нагрянули сотрудники ФСБ. Экс-замгубернатора подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), ему грозит до 15 лет лишения свободы. Согласно официальному релизу пресс-службы Следственного комитета, Шипилов, по версии следствия с 2023 по 2024 год получил 7,5 миллионов рублей за некое способствование совершению действий в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании. Фигурант дал незаконные указания одному из глав муниципалитетов об оказании содействия в организации перехода многоквартирных домов на обслуживание в указанную управляющую компанию и общем покровительстве данной организации. Источники агентства в силовых структурах и политбомонде (а опрошено более двадцати собеседников) предполагают, что управляющая организация, о которой идет речь — это УК «Диалог», на которую с 2018 массово жаловались жители Нижневартовска. В ее жилом фонде, несмотря на многократные обращения в СМИ, к властям и в силовые структуры, оказалось 167 домов. Осень 2024 года, Нижневартовск Андрей Филатов после избрания меры пресечения отправился в СИЗО Святослав Болконский @ URA.RU Силовики задерживают руководство «Диалога» — директора Викторию Абрагимову и учредителя Сергея Пивоварова, а также двух посредников. Официальная версия причины задержания — создание преступной схемы и получение через посредников от представителей подрядчиков УК деньги за возможность заключения договоров и их пролонгацию. Речь идет как минимум о шести миллионах рублей. Всех фигурантов, кроме одного из посредников, отправляют в СИЗО. Там уже содержался еще один фигурант, проходящий по делу о коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ) — экс-мэр Сургута и предшественник Шипилова на посту первого заместителя губернатора Комаровой по внутренней политике Андрей Филатов. Осень 2024 года, Лангепас На момент задержания «диалоговцев» в кулуары правительственных учреждений ХМАО уже начали просачиваться подробности ареста Филатова. Источник в политбомонде сообщил журналистам следующее: «Соучастников (бывшего мэра Сургута и руководство УК) разрабатывало ФСБ, и силовики накрыли их на передаче взятки. В Лангепасе, у Филатова в доме обнаружили крупную сумму денег в рублях и валюте. А сдал его один из субподрядчиков „Диалога“ — написал заявление о вымогательстве денег. И Филатов якобы попался на пачке меченых купюр». Декабрь 2024 года — февраль 2025 года, Ханты-Мансийск В кулуарах обсуждают досрочный выход из СИЗО Филатова. Информаторы в адвокатских кругах предполагают, что бывший мэр дал признательные показания и пошел на сделку со следствием. А в политбомонде начинают говорить о допросах Шипилова, который сначала проходил по делу «Диалога» как свидетель. «На очной ставке Филатов дал показания против Шипилова. Кроме того, один из градоначальников заявил, что якобы получал указания от Шипилова не препятствовать приходу „Диалога“ на местный рынок ЖКХ», — отмечают источники. В окружной столице начинают муссироваться слухи о допросах и обысках у Шипилова. Уже потом, в феврале 2025-го, после ареста бывшего главного идеолога, по округу начнет распространяться и другая неподтвержденная информация. «Многие просто не верят, что он попался на такой небольшой для покровительства сумме — 7,5 миллионов рублей. Обсуждается версия, что Шипилов мог выступать своего рода посредником, передающим указания некоего более высокопоставленного лица. Близкие к его бывшей команде элиты говорят, что настоящей целью силовиков в деле Шипилова были закупки для СВО, и что эта ниточка еще только начинает разматываться. Возможно, есть интерес и к PR-блоку», — предполагают собеседники. Но есть нюанс — дело Оксаны Макеевой, бывшего директора «Открытого региона», к которому у силовиков появился интерес из-за предвыборных викторин, оказалось очень сложно процессуально «подвязать» к кейсу Шипилова. Ее защита неоднократно направляла ходатайства о привлечении бывшего первого зама к процессу, но суд их отклонил. И пока основной линией расследования остается именно дело коммунальщиков. Середина 2010-х — наши дни, Нижневартовск В августе 2018-го в городе вспыхивает первый скандал с переводом дома в никому не известную управляющую компанию «Диалог». Жильцы заявляют о подделке подписей и фиктивном проведении собрания собственников, и даже обращаются в СМИ. Окружной телеканал «Мегаполис» публикует серию сюжетов о поиске таинственной «управляшки», которую на Дзержинского, 15б в глаза не видели. Наконец представитель компании находится — в одном из выпусков новостей мелькает главный инженер новой УК — Александр Куликов, успокаивающий горожан. Жильцы Дзержинского, 15б рассказали URA.RU, что тогда им после многочисленных жалоб удалось отстоять свой дом, который ранее обслуживало АО «УК № 2», пакетом акций которой владел муниципалитет. Но так повезло не всем, и «Диалог» в достаточно короткие сроки получил в управление большую часть жилфонда УК-2, а саму компанию буквально довели до банкротства. На момент публикации материала уже введено конкурсное производство. А бывший директор УК-2 Дмитрий Дадеркин и вовсе стал фигурантом уголовного дела о сокрытии денежных средств. Он возглавлял компанию с 2015 по 2022 годы, а после отставки умудрился отсудить у мэрии Нижневартовска «золотой парашют» и возглавить вторую городскую «управляшку» — УК-1. А также за год (с 2022 до 2023) довести до наблюдения при процедуре банкротства уже и ее. Решение по уголовному делу все еще не принято, несмотря на то, что оно было передано в суд еще в 2023 году. Основная причина регулярного переноса заседаний — неявка в суд свидетелей. Дело Дадеркина тянется два года Скриншот: сайт Нижневартовского городского суда В публикациях местным СМИ, а также заявлениях властей успокаивающим рефреном на протяжении нескольких лет звучит одна и та же фраза: «жители могут провести общее собрание и сменить управляющую компанию». На деле вартовчане, пытавшиеся перейти из «Диалога» в другую УК или основать собственное ТСЖ, столкнулись со сложностями. Жители Интернациональной, 45 в беседе с журналистом URA.RU рассказали, как пытались сменить «Диалог» на «Данко», и кворум был набран, но Жилстройнадзор Югры сообщил, что, по мнению его представителей, не хватало нескольких квартир. Каких именно — не уточнил. Жители Интернациональной, 45 в Нижневартовске так и не смогли сменить УК Елена Антипина (архивное фото) Соседняя многоэтажка — на Интернациональной, 47 — поменяла УК только после очного участия общественников и ЖСН. При этом, вот время выездной проверки у инспекторов на столах были только бланки против перехода в конкурирующую УК «Данко». И стоило появиться руководству этой компании в сопровождении юристов, тут же выяснилось, что противников у «Диалога» больше. Эти коммунальные войны разворачивались на глазах журналиста агентства. Видеозаписи и скриншоты протоколов имеются в распоряжении редакции. В эпоху «войн ЖКХ» в Нижневартовске были зарегистрированы случаи, когда протоколы «подписывали» даже умершие собственники. В 2022 году в производстве УМВД находилось два уголовных дела о подделке протоколов ОСС — в отношении «Диалога» и «Данко». Оба на тот момент — бесфигурантные. Тогда местные депутаты предложили изменить механизм приема Жилстройнадзором заявок от управляющих организаций о смене УК. Однако руководитель Жилстройнадзора Артем Копылов, присутствовавший на заседании по видеоконференцсвязи, возразил, что механизм рабочий и менять его не будут. В истории с «Диалогом» интереснее всего наблюдать за изменениями в списке руководителей и учредителей, которые доступны в базах СБИС. Самым первым директором компании была Ольга Новикова, зарегистрировавшая юрлицо в июле 2017 года. В 2018 ее сменил Владимир Кулаков, который не смог продолжить карьеру в криминальной полиции и ОБЭП Лангепаса с приходом начальника УМВД ХМАО Василия Романицы и ушел в бизнес. Затем три года (до 2021 включительно) «Диалогом» «рулил» нижневартовский коммунальщик Павел Калашников, но позже сменил опального Дадеркина на посту руководителя УК-2. Действующим директором, несмотря на предъявленные обвинения, остается Виктория Абрагимова. Большинство из этого списка фигурирует в переделе рынка ЖКХ и в других муниципалитетах. Середина 2010-х — наши дни, Нефтеюганск Так, например Виктория Абрагимова оказалась известна в округе и за пределами Нижневартовска. С 2015 по 2016 годы она возглавляла департамент имущественных и земельных отношений (сейчас он называется департамент муниципального имущества). В распоряжении редакции имеются фотокопии акта прокурорской проверки, в котором сообщается о возможном конфликте интересов — в подчинении у нее с 2009 года работала родная сестра Елена Нефедова. Затем Абрагимова перешла в администрацию Нефтеюганского района, в 2020-м вернулась в Нефтеюганск на позицию заместителя директора департамента ЖКХ, и уже потом переехала в Нижневартовск. Сестра Абрагимовой работала у нее в подчинении Сообщество «Голос Нефтеюганска», «Вконтакте» После ареста директора управление компанией перешло ее заместителю Радику Халилову. «До решения суда о виновности вопрос смены директора не рассматривается», — прокомментировали в пресс-службе УК. Тесные связи с Нефтеюганском и у первого директора «Диалога» Ольги Новиковой, бывшей начальницы ЖЭУ № 7. По данным СБИС, с мая 2011 по ноябрь 2017 она возглавляла ООО «Сибирский дом», с октября 2011 по апрель 2019 — ООО «УК „Сибирский дом+“», с октября 2011 по апрель 2019 — ООО «УК „Сибирский Дом“». В паблике «Голос Нефтеюганска» сохранились жалобы на коммунальный беспредел. После смерти Александра Колодича в округе начался передел его бизнес-активов Фото: Александр Елизаров © URA.RU В списках учредителей значатся известные в городе политики — экс-депутат Александр Пикулин и депутат текущего созыва Александр Дудич. А вот из состава учредителей в 2019 году вышел снискавший в ряде СМИ славу «коммунального барона» бывший глава комитета по бюджету окружного парламента Александр Колодич. Летом 2023 года его зарезал собственный садовник в подвале дома в Подмосковье. Вдова Колодича Ирина покинула списки учредителей УК в 2024-м. Середина 2010-х — наши дни, Лангепас Ряд источников связывает Колодича с коммунальным бизнесом еще одного муниципалитета — Лангепаса. После скандалов, связанных с выборами в Нефтеюганске, бизнесмен, по данным региональных СМИ, продолжил создание управляющих организаций. Однако прямых связей нет — в списках учредителей серии УК «Комфорт-1», «Комфорт-2» (всего шесть подобных наименований), которая сегодня известная как единое юрлицо — УК «Доверие», значатся уже упомянутые Кулаков и Рябцев. При этом, по данным СБИС, ряд других компаний, в которых они выступают или выступали либо учредителями, либо руководителями, связан с бывшим бизнес-партнером сына Филатова Глебом — депутатом городской думы Олегом Кривовязюком, а также самим экс-мэром. Обыск в доме экс-мэра Сургута Андрея Филатова РУФСБ по Тюменской области На странице администрации Лангепаса даже сохранилась новость о слиянии всех «Комфортов» в «Доверие», горячо поддержанном Филатовым-старшим. «Поддерживает это мнение и окружной парламентарий, председатель Комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Думы Югры Андрей Филатов, подчеркивая, что теперь людям не придется гадать: та ли это на самом деле компания или же кто-то под нее мимикрирует. Теперь за все будет говорить имя управляющей организации», — указано в публикации за 2018 год. Середина 2010-х, Мегион, Нижневартовск Далеко не во всех муниципалитетах переход коммунальных активов проходил с такими же громкими протестами, как в Нижневартовске или Нефтеюганске. Зато в соседнем с Нижневартовском Мегионе, где какое-то время поработал Кулаков, главе города поступали предложения. «В администрации до сих пор работают свидетели визитов Филатова к покойному Олегу Дейнеке (скончался после продолжительной болезни летом 2023 года в израильской клинике). Ходили слухи, что речь шла именно о коммунальных активов. Разумеется, никто это не обсуждал потом открыто, но Филатов якобы несколько раз оговаривался на каких-то совместных мероприятиях, обращаясь к Дейнеке: мол, ты подумай. Но все это только в формате предположений, и о чем конкретно речь шла, неизвестно. А вот Шипилов главе нередко устраивал разносы и обвинял в недоговороспособности. Но это было не при подчиненных, так что главе удавалось сохранить лицо», — вспоминает инсайдер. При этом, Дейнеке, как говорит собеседник, повезло — активы местных ЖЭУ были приватизированы еще до появления «предложений, от которых невозможно отказаться». «Так что он разводил руками и говорил, что на частников повлиять не сможет. Да и не такой „вкусный“ жилфонд у нас в городе по сравнению с соседями», — добавляет собеседник. А вот в самом Нижневартовске коммунальным войнам, как говорят бывшие чиновники, предшествовали визиты другого интересанта. «Одно время, еще когда городом руководила Алла Бадина, на пятый этаж администрации зачастил Александр Колодич. Не берусь сказать, о чем шли разговоры, — ни на одном из аппаратных совещаний его визиты не обсуждались. Но история о том, что на глав давили „сверху“ именно в той части, чтобы они не препятствовали переходу муниципальных активов в частные руки, по Таежной ходила. И о том, что „Диалог“ — это актив Филатова и Колодича, также обсуждали в городе, причем как раз эта информация распространялась даже в соцсетях возмущенными общественниками, недовольными бездействием властей, особенно департамента ЖКХ и его экс-директора Максима Коротаева», — делится очевидец. В пресс-службу силовых ведомств и Жилстройнадзора направлены запросы. Ответы ожидаются. У пострадавших от рейдерских захватов собственников квартир остается желание привлечь к ответственности и тех, кто настаивал на переводе их жилья частникам. Жильцы 10а микрорайона Нижневартовска при попытках перевода своего дома в ТСЖ обнаружили, что с его счетов исчезли деньги на текущий ремонт, и до сих пор не могут найти концов. Похожие ситуации были в других кварталах. Есть у них вопросы и к главе Жилстройнадзора Артему Копылову, и к местным властям. Источники в силовых структурах намекают на то, что аресты по «делу бывших первых замов» могут продолжиться. Однако в окружной столице муссируются слухи о грядущих задержаниях высокопоставленных фигур из югорского политбомонда, связанных с финансированием бойцов, и это грозит затмить в повестке коммунально-криминальное ответвление расследования. Жильцы, с трудом отбившие свои квадратные метры, переживают, что из-за этого ответственные за передел рынка ЖКХ в большей части восточной зоны Югры наказание могут так и не понести — в деле есть как минимум два возможных свидетеля, которые уже никогда не заговорят. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во времена экс-губернатора Натальи Комаровой жители ХМАО без малого десятилетие жаловались на беспредел, творящийся на рынке управляющих организаций округа. Нередко смена оператора жилфонда происходила по подложным протоколам, где в списке голосовавших собственников числились мертвецы, а муниципальные управляющие компании проигрывали частным и доводились до банкротства. Контролирующие органы разводили руками и советовали собрать общее собрание собственников, а небольшой процент уголовных дел, который удалось возбудить силовикам, оставался бесфигурантным. Данные о том, кто стоит за переделом рынка ЖКХ, не обсуждали в «высоких» кабинетах даже шепотом. Так было до отставки главы региона и последовавших за этим арестах ее бывших первых заместителей — Андрея Филатова и Алексея Шипилова. Источники, ставшие свидетелями событий, поделились на условиях анонимности информацией о том, как почти десять лет строился в округе коммунальный бизнес, а журналисты URA.RU попытались провести реконструкцию событий. Окружной политбомонд шокирован вестью о задержании бывшего первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова. К нему в коттедж нагрянули сотрудники ФСБ. Экс-замгубернатора подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), ему грозит до 15 лет лишения свободы. Согласно официальному релизу пресс-службы Следственного комитета, Шипилов, по версии следствия с 2023 по 2024 год получил 7,5 миллионов рублей за некое способствование совершению действий в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании. Фигурант дал незаконные указания одному из глав муниципалитетов об оказании содействия в организации перехода многоквартирных домов на обслуживание в указанную управляющую компанию и общем покровительстве данной организации. Источники агентства в силовых структурах и политбомонде (а опрошено более двадцати собеседников) предполагают, что управляющая организация, о которой идет речь — это УК «Диалог», на которую с 2018 массово жаловались жители Нижневартовска. В ее жилом фонде, несмотря на многократные обращения в СМИ, к властям и в силовые структуры, оказалось 167 домов. Силовики задерживают руководство «Диалога» — директора Викторию Абрагимову и учредителя Сергея Пивоварова, а также двух посредников. Официальная версия причины задержания — создание преступной схемы и получение через посредников от представителей подрядчиков УК деньги за возможность заключения договоров и их пролонгацию. Речь идет как минимум о шести миллионах рублей. Всех фигурантов, кроме одного из посредников, отправляют в СИЗО. Там уже содержался еще один фигурант, проходящий по делу о коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ) — экс-мэр Сургута и предшественник Шипилова на посту первого заместителя губернатора Комаровой по внутренней политике Андрей Филатов. На момент задержания «диалоговцев» в кулуары правительственных учреждений ХМАО уже начали просачиваться подробности ареста Филатова. Источник в политбомонде сообщил журналистам следующее: «Соучастников (бывшего мэра Сургута и руководство УК) разрабатывало ФСБ, и силовики накрыли их на передаче взятки. В Лангепасе, у Филатова в доме обнаружили крупную сумму денег в рублях и валюте. А сдал его один из субподрядчиков „Диалога“ — написал заявление о вымогательстве денег. И Филатов якобы попался на пачке меченых купюр». В кулуарах обсуждают досрочный выход из СИЗО Филатова. Информаторы в адвокатских кругах предполагают, что бывший мэр дал признательные показания и пошел на сделку со следствием. А в политбомонде начинают говорить о допросах Шипилова, который сначала проходил по делу «Диалога» как свидетель. «На очной ставке Филатов дал показания против Шипилова. Кроме того, один из градоначальников заявил, что якобы получал указания от Шипилова не препятствовать приходу „Диалога“ на местный рынок ЖКХ», — отмечают источники. В окружной столице начинают муссироваться слухи о допросах и обысках у Шипилова. Но есть нюанс — дело Оксаны Макеевой, бывшего директора «Открытого региона», к которому у силовиков появился интерес из-за предвыборных викторин, оказалось очень сложно процессуально «подвязать» к кейсу Шипилова. Ее защита неоднократно направляла ходатайства о привлечении бывшего первого зама к процессу, но суд их отклонил. И пока основной линией расследования остается именно дело коммунальщиков. В августе 2018-го в городе вспыхивает первый скандал с переводом дома в никому не известную управляющую компанию «Диалог». Жильцы заявляют о подделке подписей и фиктивном проведении собрания собственников, и даже обращаются в СМИ. Окружной телеканал «Мегаполис» публикует серию сюжетов о поиске таинственной «управляшки», которую на Дзержинского, 15б в глаза не видели. Наконец представитель компании находится — в одном из выпусков новостей мелькает главный инженер новой УК — Александр Куликов, успокаивающий горожан. Жильцы Дзержинского, 15б рассказали URA.RU, что тогда им после многочисленных жалоб удалось отстоять свой дом, который ранее обслуживало АО «УК № 2», пакетом акций которой владел муниципалитет. Но так повезло не всем, и «Диалог» в достаточно короткие сроки получил в управление большую часть жилфонда УК-2, а саму компанию буквально довели до банкротства. На момент публикации материала уже введено конкурсное производство. А бывший директор УК-2 Дмитрий Дадеркин и вовсе стал фигурантом уголовного дела о сокрытии денежных средств. Он возглавлял компанию с 2015 по 2022 годы, а после отставки умудрился отсудить у мэрии Нижневартовска «золотой парашют» и возглавить вторую городскую «управляшку» — УК-1. А также за год (с 2022 до 2023) довести до наблюдения при процедуре банкротства уже и ее. Решение по уголовному делу все еще не принято, несмотря на то, что оно было передано в суд еще в 2023 году. Основная причина регулярного переноса заседаний — неявка в суд свидетелей. В публикациях местным СМИ, а также заявлениях властей успокаивающим рефреном на протяжении нескольких лет звучит одна и та же фраза: «жители могут провести общее собрание и сменить управляющую компанию». На деле вартовчане, пытавшиеся перейти из «Диалога» в другую УК или основать собственное ТСЖ, столкнулись со сложностями. Жители Интернациональной, 45 в беседе с журналистом URA.RU рассказали, как пытались сменить «Диалог» на «Данко», и кворум был набран, но Жилстройнадзор Югры сообщил, что, по мнению его представителей, не хватало нескольких квартир. Каких именно — не уточнил. Соседняя многоэтажка — на Интернациональной, 47 — поменяла УК только после очного участия общественников и ЖСН. При этом, вот время выездной проверки у инспекторов на столах были только бланки против перехода в конкурирующую УК «Данко». И стоило появиться руководству этой компании в сопровождении юристов, тут же выяснилось, что противников у «Диалога» больше. Эти коммунальные войны разворачивались на глазах журналиста агентства. Видеозаписи и скриншоты протоколов имеются в распоряжении редакции. В истории с «Диалогом» интереснее всего наблюдать за изменениями в списке руководителей и учредителей, которые доступны в базах СБИС. Самым первым директором компании была Ольга Новикова, зарегистрировавшая юрлицо в июле 2017 года. В 2018 ее сменил Владимир Кулаков, который не смог продолжить карьеру в криминальной полиции и ОБЭП Лангепаса с приходом начальника УМВД ХМАО Василия Романицы и ушел в бизнес. Затем три года (до 2021 включительно) «Диалогом» «рулил» нижневартовский коммунальщик Павел Калашников, но позже сменил опального Дадеркина на посту руководителя УК-2. Действующим директором, несмотря на предъявленные обвинения, остается Виктория Абрагимова. Большинство из этого списка фигурирует в переделе рынка ЖКХ и в других муниципалитетах. Так, например Виктория Абрагимова оказалась известна в округе и за пределами Нижневартовска. С 2015 по 2016 годы она возглавляла департамент имущественных и земельных отношений (сейчас он называется департамент муниципального имущества). В распоряжении редакции имеются фотокопии акта прокурорской проверки, в котором сообщается о возможном конфликте интересов — в подчинении у нее с 2009 года работала родная сестра Елена Нефедова. Затем Абрагимова перешла в администрацию Нефтеюганского района, в 2020-м вернулась в Нефтеюганск на позицию заместителя директора департамента ЖКХ, и уже потом переехала в Нижневартовск. После ареста директора управление компанией перешло ее заместителю Радику Халилову. «До решения суда о виновности вопрос смены директора не рассматривается», — прокомментировали в пресс-службе УК. Тесные связи с Нефтеюганском и у первого директора «Диалога» Ольги Новиковой, бывшей начальницы ЖЭУ № 7. По данным СБИС, с мая 2011 по ноябрь 2017 она возглавляла ООО «Сибирский дом», с октября 2011 по апрель 2019 — ООО «УК „Сибирский дом+“», с октября 2011 по апрель 2019 — ООО «УК „Сибирский Дом“». В паблике «Голос Нефтеюганска» сохранились жалобы на коммунальный беспредел. В списках учредителей значатся известные в городе политики — экс-депутат Александр Пикулин и депутат текущего созыва Александр Дудич. А вот из состава учредителей в 2019 году вышел снискавший в ряде СМИ славу «коммунального барона» бывший глава комитета по бюджету окружного парламента Александр Колодич. Летом 2023 года его зарезал собственный садовник в подвале дома в Подмосковье. Вдова Колодича Ирина покинула списки учредителей УК в 2024-м. Ряд источников связывает Колодича с коммунальным бизнесом еще одного муниципалитета — Лангепаса. После скандалов, связанных с выборами в Нефтеюганске, бизнесмен, по данным региональных СМИ, продолжил создание управляющих организаций. Однако прямых связей нет — в списках учредителей серии УК «Комфорт-1», «Комфорт-2» (всего шесть подобных наименований), которая сегодня известная как единое юрлицо — УК «Доверие», значатся уже упомянутые Кулаков и Рябцев. При этом, по данным СБИС, ряд других компаний, в которых они выступают или выступали либо учредителями, либо руководителями, связан с бывшим бизнес-партнером сына Филатова Глебом — депутатом городской думы Олегом Кривовязюком, а также самим экс-мэром. На странице администрации Лангепаса даже сохранилась новость о слиянии всех «Комфортов» в «Доверие», горячо поддержанном Филатовым-старшим. «Поддерживает это мнение и окружной парламентарий, председатель Комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Думы Югры Андрей Филатов, подчеркивая, что теперь людям не придется гадать: та ли это на самом деле компания или же кто-то под нее мимикрирует. Теперь за все будет говорить имя управляющей организации», — указано в публикации за 2018 год. Далеко не во всех муниципалитетах переход коммунальных активов проходил с такими же громкими протестами, как в Нижневартовске или Нефтеюганске. Зато в соседнем с Нижневартовском Мегионе, где какое-то время поработал Кулаков, главе города поступали предложения. «В администрации до сих пор работают свидетели визитов Филатова к покойному Олегу Дейнеке (скончался после продолжительной болезни летом 2023 года в израильской клинике). Ходили слухи, что речь шла именно о коммунальных активов. Разумеется, никто это не обсуждал потом открыто, но Филатов якобы несколько раз оговаривался на каких-то совместных мероприятиях, обращаясь к Дейнеке: мол, ты подумай. Но все это только в формате предположений, и о чем конкретно речь шла, неизвестно. А вот Шипилов главе нередко устраивал разносы и обвинял в недоговороспособности. Но это было не при подчиненных, так что главе удавалось сохранить лицо», — вспоминает инсайдер. При этом, Дейнеке, как говорит собеседник, повезло — активы местных ЖЭУ были приватизированы еще до появления «предложений, от которых невозможно отказаться». «Так что он разводил руками и говорил, что на частников повлиять не сможет. Да и не такой „вкусный“ жилфонд у нас в городе по сравнению с соседями», — добавляет собеседник. В пресс-службу силовых ведомств и Жилстройнадзора направлены запросы. Ответы ожидаются. У пострадавших от рейдерских захватов собственников квартир остается желание привлечь к ответственности и тех, кто настаивал на переводе их жилья частникам. Жильцы 10а микрорайона Нижневартовска при попытках перевода своего дома в ТСЖ обнаружили, что с его счетов исчезли деньги на текущий ремонт, и до сих пор не могут найти концов. Похожие ситуации были в других кварталах. Есть у них вопросы и к главе Жилстройнадзора Артему Копылову, и к местным властям. Источники в силовых структурах намекают на то, что аресты по «делу бывших первых замов» могут продолжиться. Однако в окружной столице муссируются слухи о грядущих задержаниях высокопоставленных фигур из югорского политбомонда, связанных с финансированием бойцов, и это грозит затмить в повестке коммунально-криминальное ответвление расследования. Жильцы, с трудом отбившие свои квадратные метры, переживают, что из-за этого ответственные за передел рынка ЖКХ в большей части восточной зоны Югры наказание могут так и не понести — в деле есть как минимум два возможных свидетеля, которые уже никогда не заговорят.