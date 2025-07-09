В Челябинскую область прибыли популярные блогеры, чтобы побить туристический рекорд

Блогеры Елена Самчук и Максим Гурьянов начали пеший поход по Южноуральской тропе длиной 500 километров в Челябинской области, чтобы побить рекорд и пройти маршрут за 16 дней. Для обоих участников реалити «Хайканутые» это первый подобный опыт. Об этом рассказали организаторы проекта.
«Второй сезон шоу „Хайканутые“ ведет популярный автор вертикальных роликов в VK Клипах Ян Дилан, а наставником команды выступает создатель маршрута „Южноуральская тропа“ Раис Габитов. По условиям проекта, участники не только пройдут маршрут, но и познакомятся с местными жителями, их культурой и традициями, попробуют местную еду», — отметили авторы.
Блогеры уже изучили традиции старообрядцев в деревне Александровка Кусинского района, посетили оружейные производства Златоуста. Они побывают в нацпарке «Таганай», а затем направятся в Миасс. В каждом выпуске участникам реалити предстоят испытания на ловкость, логику и командную работу. Премьера «Хайканутых» состоится в сентябре на платформе «Вконтакте» и сайте «Кинопоиска».
Как сообщало URA.RU ранее, по словам блогера и автопутешественника из Башкирии Раиса Габитова, Южноуральская тропа станет самым большим туристическим объектом Южного Урала. Уникальный пешеходный маршрут длиной 500 км пролегает через главные природные достопримечательности Южного Урала — озеро Яктыкуль, Иремель, Инзерские зубчатки, исток Белой и многие другие.
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