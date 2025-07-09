Сенат США может принять закон о санкциях против России к августу

Сенат США может утвердить новый законопроект о санкциях против России до 1 августа 2025 года. Об этом заявил лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн.
«Инициатива является очень сильным сигналом. Республиканцы Сената привержены работе с Палатой представителей и Белым домом, чтобы провести данное законодательство через Конгресс и положить его на стол президента», — процитировало слова Тьюна газета The New York Times.
По словам Тьюна, между американскими политическими силами достигнут «значительный прогресс» в отношении нового проекта антироссийских санкций. Их принятие усилит позиции президента США Дональда Трампа, подчеркнул политик.
Как сообщало URA.RU ранее, рассмотрение законопроекта о введении новых санкций против России было отложено Сенатом США до июля 2025 года из-за эскалации на Ближнем Востоке и работы над налоговой реформой. Документ предусматривает ограничения для ключевых российских чиновников и секторов экономики, однако администрация Трампа стремится смягчить его и пока не заняла окончательную позицию, ожидая одобрения Конгресса.
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