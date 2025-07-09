09 июля 2025

Сенат США может принять закон о санкциях против России к августу

Сенатор Тьюн: США намерены утвердить законопроект о санкциях до 1 августа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В США намерены принять очередной пакет санкций в течение лета
В США намерены принять очередной пакет санкций в течение лета Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Сенат США может утвердить новый законопроект о санкциях против России до 1 августа 2025 года. Об этом заявил лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн.

«Инициатива является очень сильным сигналом. Республиканцы Сената привержены работе с Палатой представителей и Белым домом, чтобы провести данное законодательство через Конгресс и положить его на стол президента», — процитировало слова Тьюна газета The New York Times.

По словам Тьюна, между американскими политическими силами достигнут «значительный прогресс» в отношении нового проекта антироссийских санкций. Их принятие усилит позиции президента США Дональда Трампа, подчеркнул политик.

Как сообщало URA.RU ранее, рассмотрение законопроекта о введении новых санкций против России было отложено Сенатом США до июля 2025 года из-за эскалации на Ближнем Востоке и работы над налоговой реформой. Документ предусматривает ограничения для ключевых российских чиновников и секторов экономики, однако администрация Трампа стремится смягчить его и пока не заняла окончательную позицию, ожидая одобрения Конгресса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сенат США может утвердить новый законопроект о санкциях против России до 1 августа 2025 года. Об этом заявил лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн. «Инициатива является очень сильным сигналом. Республиканцы Сената привержены работе с Палатой представителей и Белым домом, чтобы провести данное законодательство через Конгресс и положить его на стол президента», — процитировало слова Тьюна газета The New York Times. По словам Тьюна, между американскими политическими силами достигнут «значительный прогресс» в отношении нового проекта антироссийских санкций. Их принятие усилит позиции президента США Дональда Трампа, подчеркнул политик. Как сообщало URA.RU ранее, рассмотрение законопроекта о введении новых санкций против России было отложено Сенатом США до июля 2025 года из-за эскалации на Ближнем Востоке и работы над налоговой реформой. Документ предусматривает ограничения для ключевых российских чиновников и секторов экономики, однако администрация Трампа стремится смягчить его и пока не заняла окончательную позицию, ожидая одобрения Конгресса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...