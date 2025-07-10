В Госдуме предложили ввести скидки для семейных пар в кинотеатрах

Необходимо ввести скидки для семейных пар на места для поцелуев в кинотеатрах. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
"Считаю целесообразным рассмотреть предоставление скидок семейным парам при покупке билетов на места для поцелуев", — передает содержание письма Даванкова ТАСС. Предлагается покрыть эти расходы за счет государства.
Вице-спикер считает, что такие меры могут укрепить семейные ценности и улучшить восприятие семьи в обществе. Даванков отмечает, что такие места воспринимаются как символ романтического уединения и их популяризация может увеличить посещаемость кинотеатров. Он просит министра культуры рассмотреть предложение и поручить его реализацию.
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