В Госдуме предложили ввести скидки для семейных пар в кинотеатрах

Супругам предложат скидки на места для поцелуев в кино
© Служба новостей «URA.RU»
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Расходы необходимо покрыть за счет бюджета, заявил Даванков
Расходы необходимо покрыть за счет бюджета, заявил Даванков Фото:

Необходимо ввести скидки для семейных пар на места для поцелуев в кинотеатрах. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

"Считаю целесообразным рассмотреть предоставление скидок семейным парам при покупке билетов на места для поцелуев", — передает содержание письма Даванкова ТАСС. Предлагается покрыть эти расходы за счет государства.

Вице-спикер считает, что такие меры могут укрепить семейные ценности и улучшить восприятие семьи в обществе. Даванков отмечает, что такие места воспринимаются как символ романтического уединения и их популяризация может увеличить посещаемость кинотеатров. Он просит министра культуры рассмотреть предложение и поручить его реализацию.

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Необходимо ввести скидки для семейных пар на места для поцелуев в кинотеатрах. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. "Считаю целесообразным рассмотреть предоставление скидок семейным парам при покупке билетов на места для поцелуев", — передает содержание письма Даванкова ТАСС. Предлагается покрыть эти расходы за счет государства. Вице-спикер считает, что такие меры могут укрепить семейные ценности и улучшить восприятие семьи в обществе. Даванков отмечает, что такие места воспринимаются как символ романтического уединения и их популяризация может увеличить посещаемость кинотеатров. Он просит министра культуры рассмотреть предложение и поручить его реализацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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