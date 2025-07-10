Стала известна доля россиян, не имеющих накоплений

Около 38% россиян не имеют накоплений. Об этом стало известно из исследования сервиса по поиску работы SuperJob.
«Двое из пяти россиян утверждают, что вообще не имеют каких-нибудь накоплений», — передает данные исследования РБК. Там добавили, что лишь 6% могут продержаться без зарплаты год, а 24% — от одного до двух месяцев.
В среднем респонденты заявили, что средств хватит на четыре месяца. 13% сообщили, что их накоплений достаточно на чуть менее месяца, 12% — на 3–6 месяцев, и 7% — от полугода до года. При этом наблюдается рост интереса к контролю финансов и планированию бюджета.
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