Члены правительства пришли на прощание со Старовойтом. Фото

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На прощание пришли многие министры
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Экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

Члены правительства прибыли в Москву на церемонию прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

На церемонию в Центральном конструкторском бюро прибыли высокопоставленные чиновники, среди которых новый глава Минтранса Андрей Никитин, министр цифрового развития Максут Шадаев, министр культуры Ольга Любимова, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, глава РЖД Олег Белозеров, первый заместитель главы ОАК Олег Бочаров и многие другие.

Роман Старовойт покончил с собой, когда он был главой Минтранса. Его тело нашли в личном автомобиле в Одинцово, и следствие рассматривает самоубийство как основную версию. Старовойт ранее возглавлял Курскую область.

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Члены правительства прибыли в Москву на церемонию прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. На церемонию в Центральном конструкторском бюро прибыли высокопоставленные чиновники, среди которых новый глава Минтранса Андрей Никитин, министр цифрового развития Максут Шадаев, министр культуры Ольга Любимова, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, глава РЖД Олег Белозеров, первый заместитель главы ОАК Олег Бочаров и многие другие. Роман Старовойт покончил с собой, когда он был главой Минтранса. Его тело нашли в личном автомобиле в Одинцово, и следствие рассматривает самоубийство как основную версию. Старовойт ранее возглавлял Курскую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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