Члены правительства прибыли в Москву на церемонию прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
На церемонию в Центральном конструкторском бюро прибыли высокопоставленные чиновники, среди которых новый глава Минтранса Андрей Никитин, министр цифрового развития Максут Шадаев, министр культуры Ольга Любимова, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, глава РЖД Олег Белозеров, первый заместитель главы ОАК Олег Бочаров и многие другие.
Роман Старовойт покончил с собой, когда он был главой Минтранса. Его тело нашли в личном автомобиле в Одинцово, и следствие рассматривает самоубийство как основную версию. Старовойт ранее возглавлял Курскую область.
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