Участники СВО смогут бесплатно получить второе образование

Участники специальной военной операции смогут бесплатно получить второе среднее специальное образование. С такой инициативой выступает уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
«Человек имел профессию строителя, вернулся с травмой и не может уже выполнять те работы, которые он выполнял в соответствии со своей профессией до ухода на СВО. Он хотел бы получить второе среднее специальное образование, а у нас оно осуществляется по законодательству только на платной основе», — заявила Москалькова.
Татьяна Москалькова заявила, что к ней неоднократно поступали обращения бойцов СВО, их жен и матерей, которые искали деньги на оплату образования. Также она сообщила, что обращалась с этим вопросом к президенту РФ Владимиру Путину, который дал поручение, в связи с этим вопрос будет рассматриваться на законодательном уровне.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.