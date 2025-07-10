Участники СВО смогут бесплатно получить второе образование

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Татьяна Москалькова обращалась к президенту РФ Владимиру Путину с данным вопросом, сообщает РИА Новости
Татьяна Москалькова обращалась к президенту РФ Владимиру Путину с данным вопросом, сообщает РИА Новости Фото:

Участники специальной военной операции смогут бесплатно получить второе среднее специальное образование. С такой инициативой выступает уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова

«Человек имел профессию строителя, вернулся с травмой и не может уже выполнять те работы, которые он выполнял в соответствии со своей профессией до ухода на СВО. Он хотел бы получить второе среднее специальное образование, а у нас оно осуществляется по законодательству только на платной основе», — заявила Москалькова.

Татьяна Москалькова заявила, что к ней неоднократно поступали обращения бойцов СВО, их жен и матерей, которые искали деньги на оплату образования. Также она сообщила, что обращалась с этим вопросом к президенту РФ Владимиру Путину, который дал поручение, в связи с этим вопрос будет рассматриваться на законодательном уровне.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участники специальной военной операции смогут бесплатно получить второе среднее специальное образование. С такой инициативой выступает уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова «Человек имел профессию строителя, вернулся с травмой и не может уже выполнять те работы, которые он выполнял в соответствии со своей профессией до ухода на СВО. Он хотел бы получить второе среднее специальное образование, а у нас оно осуществляется по законодательству только на платной основе», — заявила Москалькова. Татьяна Москалькова заявила, что к ней неоднократно поступали обращения бойцов СВО, их жен и матерей, которые искали деньги на оплату образования. Также она сообщила, что обращалась с этим вопросом к президенту РФ Владимиру Путину, который дал поручение, в связи с этим вопрос будет рассматриваться на законодательном уровне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...