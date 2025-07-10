Суд Москвы взыскал с футбольного клуба «Крылья Советов» более 900 миллионов рублей за долги

Арбитражный суд Москвы взыскал с футбольного клуба из Самары «Крылья Советов» более 923 миллиона рублей из-за долга по кредитам. Об этом сообщило РИА Новости.
«Арбитражный суд Москвы по иску дочерней структуры корпорации „Ростех“ ООО „РТ-Капитал“ взыскал более 923 миллионов рублей с самарского футбольного клуба „Крылья Советов“», — написано в материале.
Из всей суммы основной долг — 671 миллион рублей. А остальная часть — проценты по нескольким кредитам, ориентировочно двум, — 252 миллиона рублей.
По информации, руководство клуба выразило готовность заключить мировое соглашение, предусматривающее полное погашение долга до конца 2026 года. Тем временем истец настаивает на погашении в текущем году.
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