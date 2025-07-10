Главу МХАТа с многомиллиардными долгами отпустили из СК

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Владимир Кехман отпущен из СК
Владимир Кехман отпущен из СК Фото:
новость из сюжета
Обыски у главы МХАТ и Михайловского театра Кехмана по делу о растрате

Директора МХАТ Владимира Кехмана отпустили из СК, куда его пригласили в качестве свидетеля по делу о растрате средств при реконструкции сцены театра. Об этом сообщило ТАСС.

«Директора МХАТ им. Горького Кехмана отпустили из СК», — рассказал ТАСС информированный источник. Ранее он был вызван на допрос в качестве свидетеля. 

Ранее у Кехмана и в МХАТ проводились обыски и другие следственные действия. Кроме того, выяснилось, что Кехман имеет долг по кредитам, превышающим 17,8 млрд рублей.

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Директора МХАТ Владимира Кехмана отпустили из СК, куда его пригласили в качестве свидетеля по делу о растрате средств при реконструкции сцены театра. Об этом сообщило ТАСС. «Директора МХАТ им. Горького Кехмана отпустили из СК», — рассказал ТАСС информированный источник. Ранее он был вызван на допрос в качестве свидетеля.  Ранее у Кехмана и в МХАТ проводились обыски и другие следственные действия. Кроме того, выяснилось, что Кехман имеет долг по кредитам, превышающим 17,8 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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