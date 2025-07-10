Главу МХАТа с многомиллиардными долгами отпустили из СК

Владимир Кехман отпущен из СК
новость из сюжетаОбыски у главы МХАТ и Михайловского театра Кехмана по делу о растрате
Директора МХАТ Владимира Кехмана отпустили из СК, куда его пригласили в качестве свидетеля по делу о растрате средств при реконструкции сцены театра. Об этом сообщило ТАСС.
«Директора МХАТ им. Горького Кехмана отпустили из СК», — рассказал ТАСС информированный источник. Ранее он был вызван на допрос в качестве свидетеля.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМногомиллиардные долги и скандал с Бузовой: кто такой глава МХАТа Кехман, у которого прошли обыски
Ранее у Кехмана и в МХАТ проводились обыски и другие следственные действия. Кроме того, выяснилось, что Кехман имеет долг по кредитам, превышающим 17,8 млрд рублей.
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