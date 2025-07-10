Лавров встретился с госсекретарем США Рубио

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Лавров проводит встречу с Рубио в Куала-Лумпуре
Лавров проводит встречу с Рубио в Куала-Лумпуре Фото:

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио проводят переговоры в Малайзии. Об этом сообщают российские СМИ. 

Данная встреча проходит в рамках мероприятий, организованных Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Ранее Лавров и Рубио неоднократно обсуждали вопросы по телефону, однако впервые лично встретились в феврале в Эр-Рияде на российско-американских переговорах. По итогам той встречи стороны достигли договоренности о начале совместной работы по восстановлению и развитию двусторонних отношений.

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио проводят переговоры в Малайзии. Об этом сообщают российские СМИ.  Данная встреча проходит в рамках мероприятий, организованных Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Ранее Лавров и Рубио неоднократно обсуждали вопросы по телефону, однако впервые лично встретились в феврале в Эр-Рияде на российско-американских переговорах. По итогам той встречи стороны достигли договоренности о начале совместной работы по восстановлению и развитию двусторонних отношений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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