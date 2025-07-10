Лавров встретился с госсекретарем США Рубио

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио проводят переговоры в Малайзии. Об этом сообщают российские СМИ.
Данная встреча проходит в рамках мероприятий, организованных Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Ранее Лавров и Рубио неоднократно обсуждали вопросы по телефону, однако впервые лично встретились в феврале в Эр-Рияде на российско-американских переговорах. По итогам той встречи стороны достигли договоренности о начале совместной работы по восстановлению и развитию двусторонних отношений.
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