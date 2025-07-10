Коммерсант: курсант рязанского училища убил командира, связав стропы его парашютов

Курсант Рязанского высшего воздушно-десантного училища имени генерала Маргелова умышленно связал стропы парашютов командира Ивана Селина, принимавшего участие в специальной военной операции (СВО), с целью причинить ему вред. В итоге мужчина разбился. Об этом пишет Коммерсант.
«Рязанский гарнизонный военный суд арестовал 20-летнего курсанта РВВДУ Илью Казанцева. Он обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) своего командира 24-летнего Ивана Селина. <...> Трагедия произошла во время учебного десантирования из самолета Ан-2 в Рыбновском районе Рязанской области», — говорится в материале Коммерсанта.
Во время проверки экипировки Селина были обнаруженные связанные между собой стропы. Через несколько дней после начала расследования один из курсантов добровольно явился в правоохранительные органы и признался в том, что с помощью отрезков грузовой стропы он связал стропы как основного, так и запасного парашютов командира. Кроме того, экспертиза выявила на стропах следы его ДНК.
По предварительной информации, мотивом совершенного преступления стала личная неприязнь. Казанцев и ряд других курсантов, как утверждается, подвергались «насилию и унижениям» со стороны командира. Представители потерпевшей стороны уже направили обращение главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование этого дела под личный контроль, поскольку в этом деле, по их мнению, могут быть иные мотивы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.