10 июля 2025

Губернатор Тульской области сообщил об опасности БПЛА

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В Тульской области работают ПВО из-за опасности украинских дронов
В Тульской области работают ПВО из-за опасности украинских дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Тульской области сохраняется опасность атаки дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Уважаемые жители! В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА», — написал Дмитрий Миляев в своем telegram-канале. По его словам, средства ПВО полностью контролируют небо над Тульской областью. Он призвал всех быть внимательными и соблюдать меры предосторожности и безопасности.

Ранее местные жители сообщили об атаке украинских БПЛА: с глубокой ночи в небе раздалось больше пяти взрывов и виднелись следы, похожие на беспилотники. О взрывах рассказали в поселках Барсуки, Брусянский, Алексина и Пролетарском районе в Туле, пишет «Национальная служба новостей».

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В Тульской области сохраняется опасность атаки дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. «Уважаемые жители! В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА», — написал Дмитрий Миляев в своем telegram-канале. По его словам, средства ПВО полностью контролируют небо над Тульской областью. Он призвал всех быть внимательными и соблюдать меры предосторожности и безопасности. Ранее местные жители сообщили об атаке украинских БПЛА: с глубокой ночи в небе раздалось больше пяти взрывов и виднелись следы, похожие на беспилотники. О взрывах рассказали в поселках Барсуки, Брусянский, Алексина и Пролетарском районе в Туле, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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