В Петербурге выпал первый в этом сезоне снегопад

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области начался первый в этом сезоне снегопад. Информацию о погодных изменениях URA.RU сообщили местные жители.

В местных чатах петербуржцы делятся фотографиями и видео заснеженных улиц, подтверждая приход зимы. Снег заметили в районе станции метро «Приморская» и на севере города.

Судя по карте осадков, снег уже появился на юге области и города и продолжает распространяться. Жители активно обсуждают погодные изменения в онлайн-сообществах, отмечая непривычную для этого времени года погоду.

