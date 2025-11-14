Логотип РИА URA.RU
На Петербург обрушился первый мощный снегопад в этом году. Видео

15 ноября 2025 в 01:00
В Петербурге выпал первый в этом сезоне снегопад

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области начался первый в этом сезоне снегопад. Информацию о погодных изменениях URA.RU сообщили местные жители.

В местных чатах петербуржцы делятся фотографиями и видео заснеженных улиц, подтверждая приход зимы. Снег заметили в районе станции метро «Приморская» и на севере города.

Судя по карте осадков, снег уже появился на юге области и города и продолжает распространяться. Жители активно обсуждают погодные изменения в онлайн-сообществах, отмечая непривычную для этого времени года погоду.

Ранее синоптики прогнозировали, что первый снег в Санкт-Петербурге появится не ранее чем через две недели после ноябрьских праздников. При этом в начале ноября в городе ожидалась комфортная погода без осадков и с дневной температурой четре — шесть градусов тепла.

