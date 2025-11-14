Петербург накрыло мощным снегопадом: как жители встретили первый снег в городе на Неве. Фото, видео
Петербуржцы начали выкладывать фото и видео с первым снегом в городе
15 ноября 2025 в 01:25
В городе начался первый снегопад в этом году
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Санкт-Петербурге начался сильный снегопад. Сначала снег пошел в Приморском районе, затем непогода достигла Кингисеппа и Гатчины, а к ночи 15 ноября белым покровом оказался укрыт весь город — от исторического центра до севера и Васильевского острова. Горожане делятся фото и видео в соцсетях. Подробности в материале URA.RU.
1/4
Снег засыпает машины во дворах
Фото: соцсети
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал