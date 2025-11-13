Снег и гололедица: синоптик рассказал о погоде в Москве и Петербурге в выходные

В Москве в выходные ожидается снег Фото: Алексей Баранов © URA.RU

В Москве и Санкт-Петербурге 15 и 16 ноября ожидается похолодание. В столице температура воздуха опустится ниже 0 и пройдет снег. На дорогах Ленинградской области возможна гололедица. Подробнее о погоде в выходные в беседе с URA.RU рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Погода в Москве 15 и 16 ноября 2025

По данным синоптика, в Москве и Подмосковье в субботу днем ожидается переменная облачность с дождем, переходящим в снег. Температура воздуха днем и ночью будет варьироваться от 0 до +2 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью 6 — 11 м/с.

В воскресенье, 16 ноября, на дорогах Москвы местами возможна гололедица. Осадков не ожидается, однако температура воздуха понизится. Днем столбики термометров покажут -2 градуса, а ночью — -3 градуса.

В Московской области ночью температура воздуха опустится до -6 градусов. Ветер подует западный со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление в субботу достигнет 739 мм рт. ст., а в воскресенье — 745 мм рт. ст.

Погода в Санкт-Петербурге 15 и 16 ноября 2025

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в субботу, 15 ноября, также ожидается понижение температуры. Днем воздух прогреется до +3 градусов, осадков не предвидится. Ночью столбики термометра покажут 0 градусов. На дорогах местами появится гололедица. Ветер подует с северо-запада со скоростью 1 м/с.