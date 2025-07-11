Средства ПВО и РЭБ подавили и уничтожили три украинских дрона над Смоленской областью в ночь на 11 июля. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«На территории Смоленской области силами ПВО Министерства обороны России сбиты и средствами радиоэлектронной борьбы подавлены три вражеских беспилотника», — написал Василий Анохин в своем telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков БПЛА работают оперслужбы. Также губернатор напомнил о важности соблюдения мер безопасности и необходимости звонить в экстренные службы при обнаружении беспилотных обломков.
Ранее Анохин сообщал об очередной атаке на регион со стороны ВСУ — тогда ПВО сбили два дрона, жертв также удалось избежать. Об этом пишет MK.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.