В Ленинградской области объявили опасность БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Ленинградской области могут отключить интернет из-за дронов ВСУ
В Ленинградской области могут отключить интернет из-за дронов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Опасность атаки дронов ВСУ объявлена в Ленинградской области, возможно ухудшение интернета. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал Александр Дрозденко в своем telegram-канале. Он отметил, что возможно понижение сигнала мобильного интернета. 

Ранее над Ленинградской областью ликвидировали два беспилотника ВСУ. Об этом пишет «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Опасность атаки дронов ВСУ объявлена в Ленинградской области, возможно ухудшение интернета. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. «Объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал Александр Дрозденко в своем telegram-канале. Он отметил, что возможно понижение сигнала мобильного интернета.  Ранее над Ленинградской областью ликвидировали два беспилотника ВСУ. Об этом пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...