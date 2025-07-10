10 июля 2025

В Ханты-Мансийске на центральной улице водитель насмерть сбил пенсионерку

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В Ханты-Мансийске водитель иномарки насмерть сбил 67-летнюю женщину
В Ханты-Мансийске водитель иномарки насмерть сбил 67-летнюю женщину Фото:

В Ханты-Мансийске на улице Мира водитель насмерть сбил 67-летнюю женщину. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».

«Около 23:12 на улице Мира в городе Ханты-Мансийск, 24-летний водитель Honda, по предварительным данным, при проезде регулируемого пешеходного перехода не предоставил преимущество и допустил наезд на 67-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход погиб», – сообщается в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске легковушка снесла ребенка, выбегающего с детской площадки. Мальчик получил травмы.

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В Ханты-Мансийске на улице Мира водитель насмерть сбил 67-летнюю женщину. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры». «Около 23:12 на улице Мира в городе Ханты-Мансийск, 24-летний водитель Honda, по предварительным данным, при проезде регулируемого пешеходного перехода не предоставил преимущество и допустил наезд на 67-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход погиб», – сообщается в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске легковушка снесла ребенка, выбегающего с детской площадки. Мальчик получил травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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