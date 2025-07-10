В Ханты-Мансийске на центральной улице водитель насмерть сбил пенсионерку

В Ханты-Мансийске водитель иномарки насмерть сбил 67-летнюю женщину
В Ханты-Мансийске на улице Мира водитель насмерть сбил 67-летнюю женщину. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».
«Около 23:12 на улице Мира в городе Ханты-Мансийск, 24-летний водитель Honda, по предварительным данным, при проезде регулируемого пешеходного перехода не предоставил преимущество и допустил наезд на 67-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход погиб», – сообщается в telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске легковушка снесла ребенка, выбегающего с детской площадки. Мальчик получил травмы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!