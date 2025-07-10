Депздрав ХМАО обновляет команду: главный травматолог Сургута покидает пост

Новый глава депздрава ХМАО Роман Паськов продолжил чистку команды предшественников. По данным источников URA.RU, главврач Сургутской травматологии Дмитрий Гарайс подал в отставку.
«Гарайс сегодня провел свою последнюю планерку и попрощался с коллективом. На замену ему прочат тюменского коллегу Паськова, ортопеда Фарйона. Он уже несколько месяцев работает в травмцентре», — сообщает инсайдер.
Об отставке Гарайса высказался экс-директор депздрава ХМАО Алексей Добровольский, который покинул пост в ходе обновления кабмина и переехал на Ямал. Гарайс проработал в травмцентре 30 лет, из них 10 — главврачом. При этом, в учреждении регулярно вспыхивали скандалы, самым громким из которых стало самоубийство медсестер с интервалом в несколько недель.
Депздрав ХМАО в ответ на предыдущий запрос журналиста агентства сообщил, что главврачи, слухи об отставке которых муссируются в Югре, продолжат работу до окончания срока контракта. В департамент здравоохранения направлен новый запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU анонсировало чистки в рядах главврачей. Гарайс был одним из медиков, о скорой замене которых сообщали инсайдеры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!