10 июля 2025

Депздрав ХМАО обновляет команду: главный травматолог Сургута покидает пост

Главврач травмцентра Сургута Гарайс уходит в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Главврачу Сургутского травмцентра прочат отставку
Главврачу Сургутского травмцентра прочат отставку Фото:
новость из сюжета
В депздраве ХМАО обновляется команда

Новый глава депздрава ХМАО Роман Паськов продолжил чистку команды предшественников. По данным источников URA.RU, главврач Сургутской травматологии Дмитрий Гарайс подал в отставку.

«Гарайс сегодня провел свою последнюю планерку и попрощался с коллективом. На замену ему прочат тюменского коллегу Паськова, ортопеда Фарйона. Он уже несколько месяцев работает в травмцентре», — сообщает инсайдер.

Об отставке Гарайса высказался экс-директор депздрава ХМАО Алексей Добровольский, который покинул пост в ходе обновления кабмина и переехал на Ямал. Гарайс проработал в травмцентре 30 лет, из них 10 — главврачом. При этом, в учреждении регулярно вспыхивали скандалы, самым громким из которых стало самоубийство медсестер с интервалом в несколько недель.

Депздрав ХМАО в ответ на предыдущий запрос журналиста агентства сообщил, что главврачи, слухи об отставке которых муссируются в Югре, продолжат работу до окончания срока контракта. В департамент здравоохранения направлен новый запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU анонсировало чистки в рядах главврачей. Гарайс был одним из медиков, о скорой замене которых сообщали инсайдеры.

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Новый глава депздрава ХМАО Роман Паськов продолжил чистку команды предшественников. По данным источников URA.RU, главврач Сургутской травматологии Дмитрий Гарайс подал в отставку. «Гарайс сегодня провел свою последнюю планерку и попрощался с коллективом. На замену ему прочат тюменского коллегу Паськова, ортопеда Фарйона. Он уже несколько месяцев работает в травмцентре», — сообщает инсайдер. Об отставке Гарайса высказался экс-директор депздрава ХМАО Алексей Добровольский, который покинул пост в ходе обновления кабмина и переехал на Ямал. Гарайс проработал в травмцентре 30 лет, из них 10 — главврачом. При этом, в учреждении регулярно вспыхивали скандалы, самым громким из которых стало самоубийство медсестер с интервалом в несколько недель. Депздрав ХМАО в ответ на предыдущий запрос журналиста агентства сообщил, что главврачи, слухи об отставке которых муссируются в Югре, продолжат работу до окончания срока контракта. В департамент здравоохранения направлен новый запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU анонсировало чистки в рядах главврачей. Гарайс был одним из медиков, о скорой замене которых сообщали инсайдеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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