05 мая 2025

Глава депздрава пригласил бывших тюменских коллег на работу в ХМАО

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Тюменские врачи переезжают в ХМАО вслед за новым главой депздрава Романом Паськовым
Тюменские врачи переезжают в ХМАО вслед за новым главой депздрава Романом Паськовым Фото:

Глава депздрава ХМАО Роман Паськов собирает команду из тюменских врачей в ХМАО. На фоне слухов о смене руководителей крупных больниц (ОКБ Ханты-Мансийска и Сургутского травматологического центра) в Югру начали переезжать его бывшие коллеги по Тюменской «Областной клинической больнице № 2».

«В Ханты-Мансийскую ОКБ получил назначение зам по анестезиологии Игорь Панов. Ему сразу же принялись прочить место главврача Елены Кутефа. В Сургуте на замену главврачу травмцента Дмитрию Гарайсу прочат коллегу Паськова, ортопеда Алексея Фарйона», — сообщает инсайдер.

Панов перевелся в Югру в декабре 2024 года. С 2019 по 2024 годы он руководил анестезиолого-реанимационной службы в ОКБ № 2 Тюмени. Фарйон заведовал там же заведовал травматологией. Также он преподает в Тюменском государственном университете.

В департамент здравоохранения ХМАО направлен запрос о карьерных перспективах югорских главврачей. Ответ ожидается.

Ранее источники URA.RU сообщали о возможных отставках среди главврачей крупных больниц ХМАО на фоне прихода Романа Паськова в департамент здравоохранения округа. По данным инсайдеров, глава депздрава планирует заменить ряд руководителей на своих бывших коллег из Тюменской области.

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Глава депздрава ХМАО Роман Паськов собирает команду из тюменских врачей в ХМАО. На фоне слухов о смене руководителей крупных больниц (ОКБ Ханты-Мансийска и Сургутского травматологического центра) в Югру начали переезжать его бывшие коллеги по Тюменской «Областной клинической больнице № 2». «В Ханты-Мансийскую ОКБ получил назначение зам по анестезиологии Игорь Панов. Ему сразу же принялись прочить место главврача Елены Кутефа. В Сургуте на замену главврачу травмцента Дмитрию Гарайсу прочат коллегу Паськова, ортопеда Алексея Фарйона», — сообщает инсайдер. Панов перевелся в Югру в декабре 2024 года. С 2019 по 2024 годы он руководил анестезиолого-реанимационной службы в ОКБ № 2 Тюмени. Фарйон заведовал там же заведовал травматологией. Также он преподает в Тюменском государственном университете. В департамент здравоохранения ХМАО направлен запрос о карьерных перспективах югорских главврачей. Ответ ожидается. Ранее источники URA.RU сообщали о возможных отставках среди главврачей крупных больниц ХМАО на фоне прихода Романа Паськова в департамент здравоохранения округа. По данным инсайдеров, глава депздрава планирует заменить ряд руководителей на своих бывших коллег из Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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