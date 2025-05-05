Глава депздрава пригласил бывших тюменских коллег на работу в ХМАО

Глава депздрава ХМАО Роман Паськов собирает команду из тюменских врачей в ХМАО. На фоне слухов о смене руководителей крупных больниц (ОКБ Ханты-Мансийска и Сургутского травматологического центра) в Югру начали переезжать его бывшие коллеги по Тюменской «Областной клинической больнице № 2».
«В Ханты-Мансийскую ОКБ получил назначение зам по анестезиологии Игорь Панов. Ему сразу же принялись прочить место главврача Елены Кутефа. В Сургуте на замену главврачу травмцента Дмитрию Гарайсу прочат коллегу Паськова, ортопеда Алексея Фарйона», — сообщает инсайдер.
Панов перевелся в Югру в декабре 2024 года. С 2019 по 2024 годы он руководил анестезиолого-реанимационной службы в ОКБ № 2 Тюмени. Фарйон заведовал там же заведовал травматологией. Также он преподает в Тюменском государственном университете.
В департамент здравоохранения ХМАО направлен запрос о карьерных перспективах югорских главврачей. Ответ ожидается.
Ранее источники URA.RU сообщали о возможных отставках среди главврачей крупных больниц ХМАО на фоне прихода Романа Паськова в департамент здравоохранения округа. По данным инсайдеров, глава депздрава планирует заменить ряд руководителей на своих бывших коллег из Тюменской области.
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