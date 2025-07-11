Наследники богов и конец света: почему стоит посмотреть сериал «Этерна»

Сериал «Этерна», снятый по мотивам культового книжного цикла Веры Камши «Отблески Этерны», стал самым масштабным российским фэнтезийным проектом последних лет. После того, как одноименный фильм 2022 года не стал сенсацией, франшизу решили перезапустить в виде сериала. Теперь у «Этерны» новый состав и куда более высокая планка качества. URA.RU рассказывает, почему стоит обратить внимание на этот сериал.
О чем сериал «Этерна»
Сюжет разворачивается на вымышленной планете Кэртиана, на которой когда?то жили четыре бога. Однако сейчас в мире настал Великий Излом: приближается конец света, и спасти Кэртиану смогут лишь четыре повелителя, которых предстоит найти героям.
В государстве Талиг юный Ричард Окделл (Иван Трушин), сын казненного мятежника (Виктор Добронравов), поступает в школу оруженосцев Лаик, чтобы отомстить легендарному полководцу Рокэ Алве (Юрий Чурсин), которого считает виновным в гибели отца. Тем временем в городе Агарис скрывается Альдо Ракан (Антон Рогачев) — наследник свергнутой династии, мечтающий вернуть трон своему роду. Он заключает союз с таинственным главой общины гоганов Енниолем (Евгений Стычкин).
Сюжет может показаться слишком сложным, но по ходу просмотра все сразу встает на свои места. И уже после первой серии зрители втягиваются в историю умирающего мира, который сможет спасти лишь любовь.
Где и когда смотреть сериал «Этерна»
Первый сезон сериала состоит из шести серий. Каждая длится около часа, а новые эпизоды выходят по субботам в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Две первые серии стали доступны 5 июля 2025 года, а 4 июля их заранее показали в кинотеатрах в 28 городах России. Следующие эпизоды продолжат выходить выходят по одной серии в неделю.
Главные роли и актерский состав сериала «Этерна»
В сериале снялись как начинающие актеры, так и хорошо знакомые зрителю имена. Альдо Ракана играет Антон Рогачев — харизматичный и многослойный злодей, чьи мотивы далеко не так однозначны. В роли Ричарда Окделла — Иван Трушин, у которого получилось передать одновременно наивность и внутреннюю силу героя. Одну из самых ярких ролей исполнил Юрий Чурсин — он снова играет Рокэ Алву, целеустремленного и циничного маршала Талига.
Также в сериале участвуют Валентина Ляпина, Алексей Лукин, Ксения Трейстер, Михаил Тройник, Павел Чинарев, Иван и Виктор Добронравовы, Евгений Стычкин и многие другие. Все герои прописаны с учетом книжного канона: сценаристы сделали их живыми и современными, понятными даже тем, кто не читал первоисточник.
Съемки и визуальный стиль «Этерны»
Сериал снимался в 2023 году в нескольких регионах России и Узбекистана. Город Агарис, главный центр политических интриг, был воссоздан на фоне старинной архитектуры Бухары и Хивы. Снимал «Этерну» режиссер Сергей Трофимов, ранее работавший над «Дозорами» Бекмамбетова, сериалом «Монастырь» и франшизой «Гоголь».
Создатели проделали огромную работу, чтобы сериал выглядел впечатляюще: внимательное отношение к костюмам, натуральным локациям и художественному оформлению сразу бросается в глаза. Стилистика балансирует между поздним Средневековьем и элементами восточной культурой, создавая уникальный мир с собственной историей.
Особенно стоит отметить постановку боевых сцен — за нее отвечала команда «Кун?до», работавшая над «Майором Громом» и другими крупными российскими проектами. Бои в «Этерне» — это часть сюжета, раскрывающая характеры и судьбы персонажей.
Почему стоит посмотреть сериал «Этерна»
«Этерна» порадует всех любителей фентези. Сюжет в проекте масштабный, но внятный, персонажи многослойные, а мир — продуманный и логичный, основанный на оригинальных книгах. Это история о выборе, ответственности и судьбе.
Фанаты романов Камши особенно обрадуются, увидев достойную экранизацию. А зрители, не знакомые с первоисточником, смогут впервые ознакомиться со сложным миром автора. К тому же, в сериале отличная операторская работа и зрелищные сражения, радующие глаз.
Отзывы и первые оценки «Этерны»
Первые зрительские отзывы преимущественно положительные. На «Кинопоиске» Сериал оценили в 7,5 баллов из 10, а из десяти оценок кинокритиков нет ни одной отрицательной. Посмотревшие отмечают рост качества по сравнению с полнометражной версией 2022 года, хвалят кастинг и проработанный сюжет.
В основном критика сериала касается ритма — местами повествование кажется затянутым или перегруженным объяснениями, особенно для новых зрителей. Но в целом большинство соглашается: «Этерна» — это достойный сериал, который заслуживает просмотра.
Когда выйдет следующая серия «Этерны»
Сериал выходит по субботам на платформе Кинопоиск. Первые две серии можно уже посмотреть на площадке, а третья выходит уже завтра. Вот график выхода серий:
- Серии 1 и 2 — 5 июля;
- Серия 3 — 12 июля;
- Серия 4 — 19 июля;
- Серия 5 — 26 июля;
- Серия 6 (финал) — 2 августа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.