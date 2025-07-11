Метеоролог рассказал, какую погоду ждать в Москве и Петербурге на неделе

На этой неделе в Москве начался настоящий апокалипсис: температура побила все рекорды и поднялась до 40 градусов жары. Но жители столицы могут выдыхать: в ближайшие дни погода постепенно начнет приходить в норму. О том, какую температуру ждать в Москве и Петербурге на выходных и в начале следующей недели URA.RU рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.
Какую погоду ждать в Москве 12 — 16 июля
По словам метеоролога, в ближайшее время жара собирается постепенно уходить из столицы. После аномально высокой температуры в пятницу жара начнет постепенно спадать.
«Жара начнет ослабевать. На выходных, с субботы на воскресенье, температура уйдет от тридцатиградусных значений. Уже в начале следующей недели прогнозируется комфортная летняя погода с температурой около или немного выше климатической нормы — на уровне 24-26 градусов», — отметил Леонид Старков.
Какую погоду ждать в Петербурге 12 — 16 июля
Жителей северной столицы ждет обратная ситуация. Последнюю неделю в Санкт-Петербурге было довольно прохладно, но уже на выходных столбик термометра поползет вверх.
«В предстоящие выходные в Петербурге прогнозируется жара до 26-28 градусов. При этом погода будет относительно неустойчивая, не исключаются кратковременные дожди», — предупредил метеоролог. «А вот на следующей неделе в Санкт-Петербурге похолодает: температура вернется к норме и опустится до 20 градусов».
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