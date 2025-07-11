Метеоролог рассказал, какую погоду ждать в Москве и Петербурге на неделе

Метеоролог Старков: в ближайшие дни Москву придет прохлада, а в Питер - жара
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Жара в Москве начнет ослабевать уже на выходных, отметил метеоролог
Жара в Москве начнет ослабевать уже на выходных, отметил метеоролог Фото:

На этой неделе в Москве начался настоящий апокалипсис: температура побила все рекорды и поднялась до 40 градусов жары. Но жители столицы могут выдыхать: в ближайшие дни погода постепенно начнет приходить в норму. О том, какую температуру ждать в Москве и Петербурге на выходных и в начале следующей недели URA.RU рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

Какую погоду ждать в Москве 12 — 16 июля

По словам метеоролога, в ближайшее время жара собирается постепенно уходить из столицы. После аномально высокой температуры в пятницу жара начнет постепенно спадать. 

В Санкт-Петербурге стоит ожидать тепло и кратковременные дожди
В Санкт-Петербурге стоит ожидать тепло и кратковременные дожди
Фото:

«Жара начнет ослабевать. На выходных, с субботы на воскресенье, температура уйдет от тридцатиградусных значений. Уже в начале следующей недели прогнозируется комфортная летняя погода с температурой около или немного выше климатической нормы — на уровне 24-26 градусов», — отметил Леонид Старков. 

Какую погоду ждать в Петербурге 12 — 16 июля

Жителей северной столицы ждет обратная ситуация. Последнюю неделю в Санкт-Петербурге было довольно прохладно, но уже на выходных столбик термометра поползет вверх.

«В предстоящие выходные в Петербурге прогнозируется жара до 26-28 градусов. При этом погода будет относительно неустойчивая, не исключаются кратковременные дожди», — предупредил метеоролог. «А вот на следующей неделе в Санкт-Петербурге похолодает: температура вернется к норме и опустится до 20 градусов». 

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На этой неделе в Москве начался настоящий апокалипсис: температура побила все рекорды и поднялась до 40 градусов жары. Но жители столицы могут выдыхать: в ближайшие дни погода постепенно начнет приходить в норму. О том, какую температуру ждать в Москве и Петербурге на выходных и в начале следующей недели URA.RU рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. Какую погоду ждать в Москве 12 — 16 июля По словам метеоролога, в ближайшее время жара собирается постепенно уходить из столицы. После аномально высокой температуры в пятницу жара начнет постепенно спадать.  «Жара начнет ослабевать. На выходных, с субботы на воскресенье, температура уйдет от тридцатиградусных значений. Уже в начале следующей недели прогнозируется комфортная летняя погода с температурой около или немного выше климатической нормы — на уровне 24-26 градусов», — отметил Леонид Старков.  Какую погоду ждать в Петербурге 12 — 16 июля Жителей северной столицы ждет обратная ситуация. Последнюю неделю в Санкт-Петербурге было довольно прохладно, но уже на выходных столбик термометра поползет вверх. «В предстоящие выходные в Петербурге прогнозируется жара до 26-28 градусов. При этом погода будет относительно неустойчивая, не исключаются кратковременные дожди», — предупредил метеоролог. «А вот на следующей неделе в Санкт-Петербурге похолодает: температура вернется к норме и опустится до 20 градусов». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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