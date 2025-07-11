В ряде регионов РФ спрогнозировали жару, как в пустынях

В южных регионах России сохранится аномальная жара с температурами до +42 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Аномально жаркая погода прогнозируется до пятницы включительно в южной половине европейской России — Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополье. Там антициклон по-прежнему будет управлять погодой. Температура в выходные и в первой половине недели — до 42 градусов», — передает слова Вильфанда «РИА Новости».
В центральных областях европейской части страны жара продержится до субботы — ожидается до +36 градусов. По словам синоптика, с воскресенья начнется постепенное снижение температуры: небо затянут облака, местами пройдут кратковременные дожди, а столбики термометров опустятся до отметки +33 градуса.
Ранее в США в пустыне Сонора погибла шестилетняя девочка. В тот день температура достигла +42 градусов. Мать девочки ушла искать воду, но малышка не перенесла такой жары.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.