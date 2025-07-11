11 июля 2025

В ряде регионов РФ спрогнозировали жару, как в пустынях

Вильфанд предупредил об аномальной жаре до 42 градусов в ряде регионов РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Жара достигнет 42 градусов в некоторых регионах
Жара достигнет 42 градусов в некоторых регионах Фото:

В южных регионах России сохранится аномальная жара с температурами до +42 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Аномально жаркая погода прогнозируется до пятницы включительно в южной половине европейской России — Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополье. Там антициклон по-прежнему будет управлять погодой. Температура в выходные и в первой половине недели — до 42 градусов», — передает слова Вильфанда «РИА Новости».

В центральных областях европейской части страны жара продержится до субботы — ожидается до +36 градусов. По словам синоптика, с воскресенья начнется постепенное снижение температуры: небо затянут облака, местами пройдут кратковременные дожди, а столбики термометров опустятся до отметки +33 градуса.

Ранее в США в пустыне Сонора погибла шестилетняя девочка. В тот день температура достигла +42 градусов. Мать девочки ушла искать воду, но малышка не перенесла такой жары.

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В южных регионах России сохранится аномальная жара с температурами до +42 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Аномально жаркая погода прогнозируется до пятницы включительно в южной половине европейской России — Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополье. Там антициклон по-прежнему будет управлять погодой. Температура в выходные и в первой половине недели — до 42 градусов», — передает слова Вильфанда «РИА Новости». В центральных областях европейской части страны жара продержится до субботы — ожидается до +36 градусов. По словам синоптика, с воскресенья начнется постепенное снижение температуры: небо затянут облака, местами пройдут кратковременные дожди, а столбики термометров опустятся до отметки +33 градуса. Ранее в США в пустыне Сонора погибла шестилетняя девочка. В тот день температура достигла +42 градусов. Мать девочки ушла искать воду, но малышка не перенесла такой жары.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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