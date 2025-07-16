Ретроградный Меркурий 18 июля 2025: что можно и нельзя делать

Меркурий — самая маленькая планета в Солнечной системе. По мнению астрологов, она отвечает за информацию, знания, контакты, продажи, технику. Во время ретрограда именно эти сферы жизни находятся под прицелом. 18 июля Меркурий становится ретроградным и в этом движении пробудет до 11 августа. В беседе с корреспондентом URA.RU астролог Борис Зак рассказал, чего ждать от ретроградного Меркурий в 2025 году и как использовать его влияние для роста и развития.
Что такое ретроградный Меркурий
Меркурий — наименьшая планета Солнечной системы и самая близкая к Солнцу. Первое телескопическое наблюдение Меркурия было сделано Галилео Галилеем в начале XVII века. Среднее расстояние от Солнца — чуть меньше 58 млн км. Ретроградным движением называют визуальное перемещение планеты в направлении, противоположном привычному. На самом деле небесные тела не изменяют своей орбиты внезапно. Подобное впечатление возникает из-за различий в скорости движения по орбите: когда Земля обходит другую планету, наблюдателю кажется, что та движется назад.
В астрологии данное явление приобретает особое значение. Считается, что ретроградный период способствует внутренним преобразованиям и переосмыслению. В этот отрезок времени особенно обостряются темы, связанные с властью, контролем, вопросами жизни и смерти, а также с бессознательными процессами.
В какой период Меркурий будет ретроградным в 2025 году
В 2025 году Меркурий начнет ретроградное движение 18 июля. С 11 августа движение планеты станет обычным.
Как ретроградный Меркурий влияет на жизнь человека
Астролог Борис Зак рассказал, что планета Меркурий отвечает за наше общение, мышление, и в период своего ретроградного движения он затуманивает разум. По его словам, из-за этого люди становятся слишком рассеянными. «Это приводит к тому, что мы чаще, чем обычно, допускаем и пропускаем ошибки в документах, путаем слова. Также мы забываем, что хотели сказать и принимаем неверные решения», — объяснил эксперт.
Он посоветовал особенное внимание уделить принятию решений, так как важные действия, совершенные в период ретроградного Меркурия, придется переделывать, а проекты, запущенные в этот период, быстро закрываются.
Астролог отметил, что в этот период также осторожно относится к смене работы. «Это касается и смены работы. Тем, кто поменяет место работы в период ретро Меркурия, вскоре придется искать новую», — заявил специалист.
Потому главная рекомендация в ретроградный Меркурий — не принимать важных решений и не совершать важных действий. Меркурий также отвечает за передвижения и транспорт, поэтому в период его ретроградности часто бывают сбои в расписании поездов и самолетов, чаще, чем обычно. В это время люди забывают билеты, теряют паспорта, попадают в ДТП.
Что нельзя делать в период ретроградного Меркурия
Астролог не рекомендует в период ретроградного Меркурия покупать технику. Он отмечает, что это касается любой техники — от будильника до трактора или грузовика. В это время высока вероятность купить технику с браком или приобрести то, чем потом пользоваться не будете.
А вот ремонтировать технику в ретроградный Меркурий можно и даже нужно. По слова Бориса Зака, ремонт, сделанный в это время, будет выполнен качественно. Так как Меркурий в июле начнет ретроградное движение во Льве, нужно обратить внимание на этот знак.
«Лев достаточно азартен, а потому особенно важно избегать азартных игр и тотализаторов, так как ретроградный Меркурий не позволит вам адекватно оценить шансы на победу. Это неминуемо приведет к проигрышам», — отметил астролог.
Он также советует обязательно перепроверять все рекламные креативы и любые презентации. По его словам, на ретро Меркурий во Льве есть большая вероятность допустить ошибку. Лев любит обращать на себя внимание, любит быть в центре внимания и «якать». И это особенно негативно скажется на переговорах. Договориться будет трудно, так как и вы, и ваши партнеры рискуете «встать в позу» и проявить излишнее упрямство.
Что можно делать в период ретроградного Меркурия
В период ретроградного Меркурия астролог рекомендует возобновлять ранее начатые обучения, возвращаться к старым записям. «Если ваша деятельность связана с писательством, особенно хорошо вернуться к незаконченным статьям и книгам и довести их до логического конца», — отметил эксперт. Можно возобновить старые связи, которые вы, возможно, забыли, но которые еще могут быть полезны. Кроме того, это время подходит для глубокого анализа прошлого.
Периоды ретроградного Меркурия 2025
В 2025 году астрономы прогнозируют три периода ретроградного Меркурия:
- 15 марта — 7 апреля (23 дня);
- 18 июля — 11 августа (24 дня);
- 9 ноября — 29 ноября (20 дней).
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