Словакия хочет договориться с ЕС по вопросам санкций против России

Братислава рассчитывает до вторника достичь договоренностей с Европейским союзом по вопросам поставок энергоресурсов из России. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, только в этом случае страна примет участие в голосовании о новых санкциях против РФ.
«Мы хотим все решить до вторника», — сообщил Фицо, отвечая на вопросы журналистов. Его слова приводит издание Dennik Standart. Он отметил, что республика приступит к голосованию по санкционному пакету только при условии получения гарантий от Европейской комиссии и партнеров по поставкам энергоресурсов из РФ.
Ранее Словакия официально отказалась поддержать новые санкции ЕС против России, чтобы защитить свои национальные интересы, заявил Фицо. Он подчеркнул, что страна не одобрит санкции, пока не получит разъяснений о компенсациях за возможные убытки от прекращения поставок российского газа с 1 января 2028 года. Также Братислава заблокировала одобрение 18-го пакета санкций ЕС на встрече послов в Брюсселе, настаивая на сохранении поставок из России для стабильности цен.
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