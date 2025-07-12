Школьник в Подмосковье напал с молотком на двух девочек

В Домодедово задержан 16-летний подросток, подозреваемый в нападении с молотком на двух девочек. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Московской области. По данным ведомства, инцидент произошел 11 июля 2025 года в лесном массиве рядом с садоводческим некоммерческим товариществом городского округа Домодедово.
«Следователем следственного отдела по г.Домодедово ГСУ СК России по Московской области задержан 16-летний москвич, подозреваемый в покушении на убийство двух девочек 13 и 16 лет (ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК)», — сообщили в СК РФ. Представители ведомства сообщили в своем telegram-канале, что подозреваемый нанес двум девочкам 13 и 16 лет удары молотком по голове.
Одна из пострадавших смогла убежать и сообщить о случившемся. Обеих девочек госпитализировали.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. На допросе подросток признал свою причастность к нападению.
Следователи осмотрели место происшествия, а также назначили ряд экспертиз: судебно-медицинскую, психолого-психиатрическую, дактилоскопическую и молекулярно-генетическую. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте задержанного. Расследование продолжается по статье о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
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