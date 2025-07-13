Директор ФБР опроверг слухи о своей отставке

Директор ФБР Кэш Пател опроверг слухи о своей возможной отставке из-за разногласий с министром юстиции США Пэм Бонди. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X, подчеркнув, что остается на своем посту и намерен продолжать работу по поручению президента страны.
«Для меня честь служить президенту США, и я буду продолжать делать это до тех пор, пока он от меня этого просит. Теории заговоров неверны», — написал Пател в публикации.
Ранее портал The Daily Wire сообщил, что директор ФБР был недоволен отказом Бонди обнародовать дополнительные материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в сексуальном рабстве, и требовал ее отставки. Замглавы ФБР Дэн Бонджино также пригрозил увольнением, если Бонди останется в должности. Позже Fox News сообщил о конфликте между ними, после которого Бонджино, вероятно, ушел в отпуск. Ранее Axios сообщал, что Минюст и ФБР не обнаружили доказательств шантажа или «списка клиентов» Эпштейна; пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что такого списка не существует.
Джеффри Эпштейн был задержан в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. По версии прокуратуры, в 2002–2005 годах он приглашал в свой манхэттенский дом десятки несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В числе его знакомых были как действующие, так и бывшие высокопоставленные лица из разных стран, а также предприниматели и представители шоу-бизнеса. Уголовное дело против Эпштейна прекратили после его самоубийства в тюрьме 10 августа 2019 года, передает MK.RU.
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