13 июля 2025

Участникам СВО дадут право на бесплатное второе высшее образование

© Служба новостей «URA.RU»
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Автор проекта стал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов
Автор проекта стал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов Фото:

Участникам СВО хотят дать возможность бесплатно получить второе средне-специальное и высшее образование. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут на рассмотрение Госдумы уже 14 июня 2025 года. 

«Учитывая необходимость социальной поддержки ветеранов боевых действия, предлагается законодательно закрепить возможность получения бесплатного второго среднего профессионального или высшего образования», — передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ. В пояснительной записке к инициативе отмечается, что мера направлена на дополнительную поддержку ветеранов боевых действий.

Лидер партии и глава думской фракции Сергей Миронов пояснил, что проект закона подготовили по поручению президента. Он уточнил, что сейчас бесплатно можно получить только первое среднее специальное или высшее образование, а предлагаемые изменения расширят образовательные возможности для участников СВО. 

Ранее с аналогичной инициативой выступала уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, отмечая, что к ней поступают многочисленные обращения от участников СВО и их семей по поводу невозможности бесплатно получить второе образование. По ее словам, этот вопрос был передан президенту России Владимиру Путину, который поручил рассмотреть его на законодательном уровне.

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Участникам СВО хотят дать возможность бесплатно получить второе средне-специальное и высшее образование. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут на рассмотрение Госдумы уже 14 июня 2025 года.  «Учитывая необходимость социальной поддержки ветеранов боевых действия, предлагается законодательно закрепить возможность получения бесплатного второго среднего профессионального или высшего образования», — передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ. В пояснительной записке к инициативе отмечается, что мера направлена на дополнительную поддержку ветеранов боевых действий. Лидер партии и глава думской фракции Сергей Миронов пояснил, что проект закона подготовили по поручению президента. Он уточнил, что сейчас бесплатно можно получить только первое среднее специальное или высшее образование, а предлагаемые изменения расширят образовательные возможности для участников СВО.  Ранее с аналогичной инициативой выступала уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, отмечая, что к ней поступают многочисленные обращения от участников СВО и их семей по поводу невозможности бесплатно получить второе образование. По ее словам, этот вопрос был передан президенту России Владимиру Путину, который поручил рассмотреть его на законодательном уровне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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