Минтруд предложил отменить очные проверки бизнеса

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Министерство труда выступило с инициативой проверок бизнеса в дистанционном формате
Министерство труда выступило с инициативой проверок бизнеса в дистанционном формате Фото:

Минтруд России предложил заменить очные проверки бизнеса на инспекции в формате онлайн. Инициатива может коснуться компаний со средним и умеренным уровнем риска. Вместо традиционных визитов представители ведомства смогут использовать видеоконференц-связь или мобильное приложение «Инспектор». Соответствующий проект документа уже разработан.

«В России хотят отменить очные проверки для некоторых категорий бизнеса. Речь только о тех, которые относятся к значительной, средней и умеренной категориям. Например, это компании в сферах торговли, производства, консалтинга и так далее», — уточнили «Известия».

По сведениям издания, проведение проверок в онлайн-формате позволит снизить административную нагрузку на бизнес и повысить эффективность контроля. В ведомстве также предлагают отменить плановые проверки для компаний указанных категорий. Их перечень ежегодно утверждает Роструд по специальным критериям, которые включают анализ производственного травматизма, характера деятельности и соблюдения трудового законодательства.

Как сообщало URA.RU ранее, российское правительство утвердило план по борьбе с неформальной занятостью на период с 2025 по 2027 год. В числе предусмотренных инициатив — проведение анализа численности граждан, не участвующих в трудовой деятельности, а также меры по их интеграции в рынок труда.  

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Минтруд России предложил заменить очные проверки бизнеса на инспекции в формате онлайн. Инициатива может коснуться компаний со средним и умеренным уровнем риска. Вместо традиционных визитов представители ведомства смогут использовать видеоконференц-связь или мобильное приложение «Инспектор». Соответствующий проект документа уже разработан. «В России хотят отменить очные проверки для некоторых категорий бизнеса. Речь только о тех, которые относятся к значительной, средней и умеренной категориям. Например, это компании в сферах торговли, производства, консалтинга и так далее», — уточнили «Известия». По сведениям издания, проведение проверок в онлайн-формате позволит снизить административную нагрузку на бизнес и повысить эффективность контроля. В ведомстве также предлагают отменить плановые проверки для компаний указанных категорий. Их перечень ежегодно утверждает Роструд по специальным критериям, которые включают анализ производственного травматизма, характера деятельности и соблюдения трудового законодательства. Как сообщало URA.RU ранее, российское правительство утвердило план по борьбе с неформальной занятостью на период с 2025 по 2027 год. В числе предусмотренных инициатив — проведение анализа численности граждан, не участвующих в трудовой деятельности, а также меры по их интеграции в рынок труда.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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