Минтруд предложил отменить очные проверки бизнеса

Минтруд России предложил заменить очные проверки бизнеса на инспекции в формате онлайн. Инициатива может коснуться компаний со средним и умеренным уровнем риска. Вместо традиционных визитов представители ведомства смогут использовать видеоконференц-связь или мобильное приложение «Инспектор». Соответствующий проект документа уже разработан.
«В России хотят отменить очные проверки для некоторых категорий бизнеса. Речь только о тех, которые относятся к значительной, средней и умеренной категориям. Например, это компании в сферах торговли, производства, консалтинга и так далее», — уточнили «Известия».
По сведениям издания, проведение проверок в онлайн-формате позволит снизить административную нагрузку на бизнес и повысить эффективность контроля. В ведомстве также предлагают отменить плановые проверки для компаний указанных категорий. Их перечень ежегодно утверждает Роструд по специальным критериям, которые включают анализ производственного травматизма, характера деятельности и соблюдения трудового законодательства.
Как сообщало URA.RU ранее, российское правительство утвердило план по борьбе с неформальной занятостью на период с 2025 по 2027 год. В числе предусмотренных инициатив — проведение анализа численности граждан, не участвующих в трудовой деятельности, а также меры по их интеграции в рынок труда.
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